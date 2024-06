Cañas dispara contra Feijóo: ''És el segon beneficiat més gran de l'Amnistia''

per Redacció CatalunyaPress

El candidat de Cs a les eleccions europees, Jordi Cañas, ha afirmat que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, és el "segon beneficiat més gran de l'Amnistia de Puigdemont", ja que segons ell li interessa pactar amb Junts una moció de censura .

"Ara farà molt soroll, però quan arribin les pròximes generals i depengui dels vots de Junts per ser president, és clar que negociarà", ha sostingut en una entrevista d'aquest dimarts a 'El Periódico de Catalunya'.

En preguntar-li per les declaracions de Feijóo sobre la formació de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, a qui va dir que no veu homologable amb el primer ministre d'Hongria, Vícktor Orbán, Cañas ha assegurat que la seva formació no pactarà "amb la ultradreta".

Així mateix, ha apuntat que és paradoxal, textualment, que a Catalunya es faci un cordó sanitari a Vox ia Aliança Catalana però no a Junts: "A Junts no hi posaria un cordó sanitari, el que faria és posar-ne molts a la presó, directament" .

Respecte al reconeixement de l'Estat palestí, ha indicat que es podria haver fet fa mesos, davant del que ha acusat el president del Govern, Pedro Sánchez, de prendre decisions "per interès personal" i per sobresortir davant de Sumar i Podem.

Hipotètic pacte entre PP i Junts

A més, Cañas ha afirmat aquest dilluns que Feijóo "tornarà a enganyar els seus votants" per pactar amb el líder de Junts, Carles Puigdemont, per arribar a la presidència del Govern d'Espanya.

"Pactaran una moció de censura amb aquell que anomenen colpista, no tenen escrúpols, a canvi de res. Han trigat tres setmanes a enganyar els seus votants, els tornaran a enganyar", ha expressat Cañas, en un acte de campanya a Barcelona , des de l´alt d´una terrassa d´un edifici al barri de Vallcarca.

Cañas ha assegurat que el PP s'aprofitarà de la situació que generarà la Llei d'Amnistia per pactar amb els independentistes: "Ja ho advertim, ja ha passat", ha apuntat, en referència implícita a les reunions que va tenir el PP amb Junts de cara a la investidura fallida de Feijóo al Congrés després de les eleccions generals.