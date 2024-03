La candidatura encapçalada per Albiach per al 12M es dirà 'Comuns Sumar'

per Redacció CatalunyaPress

La candidatura encapçalada per Jéssica Albiach per a les eleccions catalanes del 12 de maig es dirà 'Comuns Sumar', informa aquest divendres la formació en un comunicat.

D'aquesta manera, 'Catalunya en Comú' passa a ser 'Comuns Sumar' després de la ruptura amb Podem --que no concorrerà als comicis--, després de ser aprovada la llista pel Consell Nacional del partit amb un 80% dels vots.

El nom elegit per a la candidatura pretén destacar la importància de “treballar conjuntament pels catalans i catalanes i construir un projecte de país amb aliances”, segons el comunicat.

"Dos espais germans"

"Els Comuns i Sumar som dos espais germans que unim forces des de la diversitat per oferir als votants una plataforma política més àmplia i diversa que pugui posar en marxa el model de país que desitgem per a Catalunya", ha destacat la formació.

Ha afegit que sota aquest nom també envia un missatge sobre "la importància de construir aliances plurinacionals en nom de l'interès comú i el benestar de la societat catalana en conjunt".

Les segones eleccions autonòmiques de Jéssica Albiach

Aquestes seran les segones eleccions autonòmiques consecutives d'Albiach com a representant dels comuns. El 2021, la valenciana, de la mà d'En Comú Podem, va obtenir vuit escons, sent així la sisena força parlamentària, darrere del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), d'Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), de Junts Per Catalunya (JxCat), de Vox i de la Candidatura d'Unitat Popular (CUP). Segons el darrer baròmetre del CEO, realitzat al març, els comuns repetiran el resultat, mantenint la sisena posició, amb entre 8 i 13 escons.

Jessica Albiach, nascuda el 28 de juliol del 1977 a Barcelona, és una política catalana i activista social, llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona. Com a diputada al Parlament de Catalunya, ha advocat pels drets socials, la igualtat de gènere i la justícia social.