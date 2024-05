Carrizosa dóna la cara després del desastre de Cs, que s'agafa als propers comicis

Carlos Carrizosa, candidat de Ciutadans a les eleccions catalanes, ha donat la cara després del resultat nefast del seu partit, quan encara quedava un 10% d'escrutini per completar. El dirigent ha intentat posar la millor cara possible, malgrat que Cs hagi perdut absolutament tots els seus escons, els sis del 2021, i en definitiva d'haver desaparegut del Parlament després de la històrica victòria del 2017, amb aquests 36 escons.

Davant els mitjans, Carrizosa ha anunciat una cosa potser inesperada per molts. Les enquestes vaticinaven aquest desastre, i n'hi havia que creien que això seria el final de Ciutadans. Però no serà així, perquè Carrizosa ha anunciat que es presentaran als propers comicis, sense anticipar si serà amb ell o si no.

En primer lloc, el polític ha començat pensant en la seva gent: “Agrair als nostres més o menys 20.000 votants que, malgrat totes les enquestes, han anat a les urnes i han votat taronja, han confiat i són votants irreductibles. Els agraeixo de cor . També als nostres militants, lleials, que han estat de gom a gom a la campanya.

En aquest sentit, ha valorat un gest dels seus militants: “Hem tingut un grapat de periodistes que ens han seguit gairebé cada dia de campanya. Avui han vingut molts més mitjans que no estaven en campanya, i aleshores els nostres companys han sortit de la seu perquè poguessin treballar còmodament. Ens ho hem passat bé en aquesta campanya, estem contents, hem treballat bé”.

I ha conclòs llançant el missatge més important: "Els diré que portem 18 anys fent política. Porten 18 anys preparant la nostra esquela. Hi ha partits rivals que han sospirat perquè desapareguéssim. Haters que ens han increpat a les xarxes socials i als carrers . Però per a ells tinc una mala notícia, Ciutadans es presentarà a les properes eleccions”.

Aquests 18 anys de Ciutadans

Ciutadans va ser fundat el 2006 per Albert Rivera, juntament amb un grup d'intel·lectuals i empresaris com Albert Boadella, Francesc de Carreras o Xavier Pericay. Va sorgir en un context polític marcat per la crisi econòmica i la polarització a Catalunya, buscant oferir una alternativa liberal i constitucionalista davant dels partits tradicionals.

Durant la seva trajectòria, Ciutadans ha estat liderat per figures com Inés Arrimadas, que ha portat el partit a ser una força nacional amb representació al Congrés dels Diputats i en nombroses institucions autonòmiques i locals. El seu ascens s'ha caracteritzat per la defensa de polítiques econòmiques liberals, la lluita contra la corrupció i el separatisme, així com per la participació en pactes i coalicions tant a nivell regional com nacional.