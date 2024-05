Carrizosa: ''Tornarem a entrar al Parlament ia ser el flagell de l'independentisme''

per Redacció CatalunyaPress

El candidat de Cs a les eleccions catalanes, Carlos Carrizosa, ha assegurat aquest divendres que el seu partit tornarà "a entrar al Parlament ia ser el flagell de l'independentisme". Ho ha dit a la festa final de campanya de Cs, celebrada a l'Hotel Ciutat Barcelona ia la qual també ha assistit el cap de llista del partit a les europees, Jordi Cañas, a qui Carrizosa ha agraït el suport durant la campanya.

"Batem sempre totes les enquestes i ho tornarem a fer en aquestes eleccions, és clar que sí", ha subratllat Carrizosa, que ha apel·lat al vot dels abstencionistes, als quals ha dit que Cs és un partit diferent, sorgit de la societat civil i amb què no es decebran.

Ha destacat que hi ha gent desaferrada de la política, que no ha votat ni el PSC ni el PP, i que es pensa si anar a votar, i els ha recordat que “també tenen aquest partit, que és un refugi”. S'ha dirigit als votants de les eleccions del 2017, quan el partit va guanyar en nombre de vots i escons: "A aquest 1.100.000 els recordo que Cs segueix aquí i segueix representant el mateix".

El recorregut de la tensió entre Cs i l'independentisme

La relació entre Ciutadans i l'independentisme català ha estat tensa i marcada per posicions antagòniques a l'àmbit polític català. Ciutadans sempre s'ha destacat per la defensa de la unitat d'Espanya i el rebuig al 'procés' independentista.

Aquesta posició ha generat tensions amb els partits independentistes catalans, especialment durant moments d'alta polarització política, com el referèndum no vinculant d'independència del 2017 i la declaració unilateral d'independència que va seguir.

Aquell any, a les eleccions catalanes posteriors a l'1 d'octubre, Ciutadans va aconseguir un gran èxit en convertir-se en la força política més votada. Tot i que no li va valer per poder formar un govern.