Carrizosa acusa Fernández de sotmetre's a ''les directrius'' de Feijóo

El candidat de Cs a les eleccions catalanes, Carlos Carrizosa, ha acusat el candidat del PP, Alejandro Fernández, de sotmetre's "cada vegada més i millor a les directrius que emanen des del PP de Madrid", liderat per Alberto Núñez Feijóo.

Ho ha dit en declaracions als periodistes des del Balcó del Mediterrani, juntament amb el candidat de la formació a Tarragona, Matías Alonso, en què ha criticat que Fernández persegueix "l'interès de Feijóo".

"Feijóo tenia claríssim en començar aquesta campanya que no volia un candidat que el molestés per a futurs pactes. Cada vegada que ve aquí, al·ludeix que el vot a Catalunya i que la situació del PP a Catalunya és determinant per arribar a la Moncloa ", cosa que creu que és l'interès del líder popular.

Ha reiterat que "l'únic vot segur és el vot de Cs" perquè assegura que no pactarà mai amb els partits independentistes, i ha avisat que el vot al PSC i al PP acosta la possibilitat que això passi.

"Aquí no canviarà res fins que no canviem els governs separatistes. Només Cs s'ha compromès a no donar suport a cap govern separatista", ha afirmat.

Per la seva banda, Alonso ha dit que el que necessita Tarragona és el mateix que necessita el conjunt de Catalunya: “que no es repeteixi un govern separatista” i que no hi hagi possibilitat que això passi.

Per això ha demanat a la ciutadania mobilitzar-se el 12 de maig i anar a votar per “dipositar la confiança en Cs” i que hi hagi un govern que treballi per al conjunt de Catalunya.