Carrizosa acusa el PSC de ''reviure'' un ''Puigdemont acorralat''

El candidat de Cs a les eleccions catalanes, Carlos Carrizosa, ha acusat aquest dissabte els socialistes de reviure un "Puigdemont acorralat" amb la Llei d'Amnistia i després fer veure que no és cosa seva, a les portes de la campanya electoral del 12M.

"Han reviscut un Puigdemont acorralat. I ara volen fer veure que això no és cosa seva?", ha escrit en una publicació a X recollida per Europa Press, en referència al candidat del PSC, Salvador Illa, i al president del Govern , Pedro Sánchez.

Ha culpat el PSC de "doble traïció": d'enganyar als comicis generals i de tornar a fer-ho a les autonòmiques.

"Han amnistiat el separatisme colpista i negocien el referèndum", ha afegit Carrizosa, cosa que creu que els socialistes amagaran perquè la majoria dels seus votants hi estan en contra. Carrizosa ha reivindicat el vot a Cs com l'"únic vot lleial a Catalunya", ja que no traeix ni enganya, ha assegurat.

Les segones eleccions catalanes de Carrizosa

Carlos Carrizosa és un polític espanyol nascut el 23 de març del 1968 a Barcelona. És llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona i ha exercit com a advocat. De la mà de Ciutadans, ha estat diputat al Parlament de Catalunya en diverses legislatures. Ha ocupat diversos càrrecs al partit, incloent-hi el de portaveu parlamentari.

Carrizosa afronta unes eleccions importants per a l'esdevenir del seu partit. El 2017, Ciutadans va experimentar un notable augment en la seva representació, convertint-se en la primera força política en nombre de vots, obtenint 36 escons, però no va aconseguir formar govern. Aquest resultat va ser històric per al grup, i va reflectir el creixement del seu suport a la regió.

No obstant, a les eleccions autonòmiques catalanes del 2021, Ciutadans, ja amb Carrizosa com a líder, va patir una significativa pèrdua de suport, passant de 36 a 6 escons, cosa que va suposar una derrota contundent per al partit. Aquest descens dràstic en la seva representació parlamentària va ser atribuït a diversos factors, incloent-hi la fragmentació del vot constitucionalista i l'ascens d'altres forces polítiques a l'espectre català. Aquests resultats van marcar un revés per a Ciutadans i van plantejar reptes importants per al seu futur en la política catalana.