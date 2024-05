Carrizosa critica l'últim moviment d'Illa per ''contentar'' els catalans

El candidat de Cs a les eleccions catalanes, Carlos Carrizosa, ha criticat que el candidat del PSC, Salvador Illa, vol "agradar als sectors catalanistes amb fitxatges" com el de l'excomissari en cap de la policia catalana Josep Lluís Trapero per ser director general de els Mossos si entra al Govern.

"Nosaltres ho repudiem absolutament, ja que és un símbol de la politització dels Mossos al servei de l'independentisme", ha afegit aquest dijous en una roda de premsa organitzada per Efe.

Carrizosa ha culpat Trapero que els Mossos no fessin "res durant la jornada de l'1 d'octubre" i de deixar --textualment-- absolutament indefensos i amb la "patata calenta" a la Policia Nacional ia la Guàrdia Civil.

Ha erigit Cs com "el vot que molesta de veritat el separatisme", i ha assegurat que el vot al PSC promourà futurs pactes postelectorals amb partits independentistes.

Segons Carrizosa, "a partir de dilluns el 'procés' es reinicia" amb la possible tornada a Espanya de l'expresident de la Generalitat i candidat de Junts+, Carles Puigdemont.

Josep Lluis Trapero

Trapero va ocupar diversos càrrecs dins de la policia catalana al llarg dels anys, incloent-hi el de cap de la Comissaria de Manresa i el de comissari de la Regió Policial Central.

No obstant, va ser durant el seu mandat com a cap dels Mossos d'Esquadra, des del 2013 fins al 2017, quan va aconseguir més visibilitat.

Durant el seu temps com a cap dels Mossos d'Esquadra, Trapero va enfrontar diversos desafiaments, inclosa la resposta policial als atemptats terroristes de Barcelona i Cambrils a l'agost del 2017, així com el seu paper al referèndum d'independència de Catalunya celebrat l'octubre del 2017 .

Trapero va ser cessat del seu càrrec com a cap dels Mossos d'Esquadra l'octubre del 2017 pel govern espanyol en resposta a la seva presumpta inacció durant el referèndum independentista.

Posteriorment, va ser processat per l'Audiència Nacional espanyola per delictes de sedició i malversació de fons públics en relació amb el referèndum.

Tot i això, el 2021, el Tribunal Suprem espanyol el va absoldre dels càrrecs de sedició i el va condemnar a una multa per un delicte de desobediència greu.

"Cordons sanitaris"

Preguntat per l'acord de PSC, ERC, Junts+, Comuns i CUP per no pactar amb Vox i Aliança Catalana després del 12M, ha dit que no se sumaran perquè no són partidaris de fer “cordons sanitaris”.

"També hi ha partits amb postulats ultranacionalistes ia més d'extrema esquerra i comunistes com la CUP i tampoc no hem fet cordons sanitaris", ha explicat.

Carrizosa també ha respost a la proposta que va fer dimecres el candidat del PP, Alejandro Fernández, en què li demanava el vot per al seu partit en lloc de Cs: "No votarem un PP del qual no ens fiem i marcat com tothom sap per la corrupció”.

Davant l'OPA del BBVA sobre el Banc Sabadell, ha valorat que no resten "legitimitat" a l'operació, però que les institucions han de vigilar que això no repercuteixi en els drets dels consumidors.