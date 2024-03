Carles Puigdemont anuncia a França que serà el candidat de Junts per al 12M

Un miler de persones han rebut aquest dijous a la tarda l'expresident de la Generalitat i eurodiputat de Junts, Carles Puigdemont, al crit de president i amb aplaudiments en arribar a l'Ajuntament d'Elna (França). Entre els presents a l'acte hi ha la plana més gran del partit, encapçalat per la seva presidenta, Laura Borràs, i el secretari general, Jordi Turull, però també diputats al Parlament i Congrés, dirigents territorials i els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig.

A la conferència de l'expresident a les 19.00 hores, Puigdemont ha anunciat que és el candidat de Junts a les eleccions del 12 de maig, en un acte en què hi ha 70 periodistes acreditats i 40 mitjans de comunicació --6 internacionals--, segons fonts del partit.

"En un període de dos mesos, els catalans haurem d'anar dues vegades a les urnes", ha dit Puigdemont referint-se a les eleccions al Parlament de Catalunya i les eleccions europees. "M'he vist obligat a prendre decisions transcendents en molt poc temps, i per això sóc aquí", ha afegit.

Puigdemont ha assenyalat que “en aquest moment decisiu que hem de tenir un projecte de lideratge clar, sense mediocritats ni sectarismes”. Ha dit que no "fugirà d'aquesta responsabilitat per comoditat personal, per això he decidit presentar-me a les eleccions següents al Parlament de Catalunya".

La reacció de Pedro Sánchez a la candidatura de Puigdemont

El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, considera que una hipotètica candidatura a les eleccions catalanes de Carles Puigdemont no suposa cap "novetat" perquè ja es va presentar en el passat. Per contra, demana als catalans "mirar endavant i no enrere" i considera que aquests comicis són una oportunitat d'obrir un nou escenari a Catalunya que miri endavant i no tant a l'any 2017 quan es va dur a terme el 'procés'.

A més, ha assenyalat que girar full i obrir una nova etapa a Catalunya és una cosa que també interessa als ciutadans "de la resta d'Espanya" perquè les bones dades en economia i ocupació estan relacionades amb la política que està desplegant l'Executiu.