Carles Puigdemont insisteix: es veuria governant en un escenari de majories simples

per Redacció CatalunyaPress

El candidat de Junts+ a les eleccions al Parlament, Carles Puigdemont, ha insistit aquest dijous 16 de maig que té "més opcions" de governar en un escenari de majories simples que el PSC.

"En un escenari de majoria simple tenim més opcions nosaltres, més opcions de govern i majoria coherent. No fent invents esperant que PP o Vox s'abstingui. El nostre bloc suma força diputats més que el bloc constitucionalistes de progrés, bàsicament PSC i Comuns" , ha destacat en una intervenció des de Perpinyà (França).

Després d'assegurar que ja ha començat a fer gestions sobre això, ha defensat que lluitaran totes les opcions que tenen sobre la taula.

"No ens deixem dir que aquest intent nostre de voler encapçalar un Govern no té legitimitat, i menys dels que reivindiquen la legitimitat dels seus governs en minoria", ha insistit Puigdemont.

Tot i les seves escasses possibilitats, l'endemà de les eleccions, dilluns passat 13 de maig, Puigdemont va confirmar la intenció d'optar a la investidura, data en què a més ha assegurat que tornarà a Catalunya. El líder de Junts planteja una estratègia que inclouria el vot favorable d'ERC i la CUP, d'una banda, i una abstenció del PSC, que Salvador Illa ja ha descartat.

Puigdemont ha assegurat que és ell qui compta amb una majoria simple més sòlida per governar, desestimant així la possibilitat d'un tripartit entre el PSC, ERC i Comuns Sumar, que considera gairebé no arriba als vots necessaris. Ni aquesta opció ni la repetició electoral serien bones per a una Catalunya que, segons ha al·legat, “viu una situació que en alguns punts és feble i alarmant”.

Durant les converses que ja ha iniciat, Puigdemont ha demanat discreció als seus quadres. També els ha instat a no aprofitar-se de la crisi d'ERC a les seves declaracions ia les xarxes socials. "La situació interna del que volem que sigui el nostre soci no està aclarida i davant d'ella expressem el màxim respecte i la disposició a dialogar per construir una majoria de govern", ha afegit al seu parlament des de l'esmentada localitat del sud de França.