Carles Puigdemont votarà telemàticament perquè tem ser detingut

Puigdemont, podrà votar a distància el proper 10 de juny a la constitució de la Mesa del Parlament, malgrat que llei d'amnistia s'ha d'aprovar de manera definitiva al Congrés dies abans que tingui lloc el ple formal de constitució del Parlament.

Lluís Puig, també diputat de JxCAT, tampoc no hauria de poder votar perquè, hi ha una ordre del Tribunal Constitucional perquè Puig no pugui votar igual que passa amb el diputat d'ERC Ruben Wagensberg , fugit de la Justícia pel cas Tsunami Democràtic . Wagensberg s'ha instal·lat a Ginebra, Suïssa, per no fer front a la causa en què l'Audiència Nacional l'acusa de terrorisme i des d'allà ha votant a distància al Parlament, al·legant una baixa mèdica, raonada segons ERC per l'estrès que li va provocar sentir-se perseguit per la justícia.

Tots ells podran votar gràcies a la constitució de la Mesa d'Edat, que és la que organitza la votació per escollir els membres de la futura Mesa del Parlament i de què ha de sorgir el nou president o presidenta de la Cambra catalana.

Negociacions sobre el nou govern català en plena campanya per les eleccions europees

El reglament del Parlament indica que la votació de la mesa del Parlament, que decidirà com es configura la nova legislatura, la tutela la mesa d'edat. Això és el que estan negociant els partits catalans en aquest moment, mentre avança la campanya per les europees.

La Mesa d'Edat és presidida per tres membres: el més gran dels diputats i els dos més joves. Aquesta vegada el president serà l'historiador Agustí Colomines, nascut a Barcelona el 1957, 66 anys, de JxCAT i ideòleg de la postconvergència independentista. El segon membre serà la també diputada de JxCAT, l'escriptora Ennatu Domingo (Etiòpia, 1996), encara que de la mateixa edat és Alberto Tarradas (Girona, 1996), de Vox. Però amb aquesta conformació l'independentisme té majoria a la Mesa d'Edat i això permetrà a diputats que en condicions normals no haurien de votar, com és el cas de Puigdemont, exercir el vot.

D'aquesta taula del Parlament entraran a formar part un membre del PP atès que a les últimes eleccions catalanes va aconseguir 15 diputats i li dóna dret a un lloc a la Mesa del Parlament que quedi constituïda el 10 de juny. Una situació que dificultarà que els diputats independentistes amb situacions anomales puguin votar si no se n'aclareix la situació.

Després de l'exercici del seu dret de vot de forma telemàtica a Carles Puigdemont, la nova mesa del Parlament també li haurà de ratificar el sou.

En una Mesa del Parlament presidida en principi per un membre del PSC podria ser molt probable que l'expresident Puigdemont pogués votar per a la constitució de la Mesa de la Cambra catalana, però després no ho pogués fer a favor de la seva pròpia investidura, encara que tornés a Catalunya per això, com ha promès en campanya. El mateix podria passar amb Lluís Puig, cosa que deixaria JxCAT a la investidura amb dos vots menys i ERC amb un menys, perdent l'espai independentista tres vots.