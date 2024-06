Carlos Carrizosa dimiteix com a president de Ciutadans

El líder de Cs a Catalunya fins ara, Carlos Carrizosa, ha dimitit aquesta setmana com a president del Comitè Autonòmic del partit, segons han confirmat fonts de Cs.

Ho ha comunicat en una carta als militants de Cs, com ha avançat Diario de España, on Carrizosa diu que ja ha notificat la dimissió al Coordinador General en funcions de Secretari, Carlos Pérez-Nievas, perquè el Comitè Permanent prengui les decisions oportunes .

Carrizosa ha explicat que els últims resultats electorals obliguen a plantejar "reformar profundes" al partit per continuar donant veu en el futur a l'espai polític del centre liberal no nacionalista.

"No em desvinculo de CS i seguiré aportant i ajudant amb lleialtat en allò que se'm demani, recolzant com a militant tots aquells que, de forma generosa i despresa, vulguin impulsar aquest projecte únic a Espanya", assegura a la carta.

Finalment, Carrizosa agraeix el suport personal rebut, expressa el seu orgull per haver representat Cs i afirma entrar en una nova etapa personal i professional en què manté "la mateixa determinació d'ajudar aquest partit i la seva gent", com fa des de 2006.

La trajectòria de Carlos Carrizosa

Carlos Carrizosa és un polític espanyol destacat, conegut per la seva ferma defensa de la unitat d'Espanya i la seva oposició a l'independentisme català. Nascut el 22 de març de 1964 a Barcelona, Carrizosa es va llicenciar en Dret i va exercir com a advocat abans d'endinsar-se a l'àmbit polític.

La seva carrera política va començar al partit Ciutadans (Cs), on es va convertir en una figura clau. El 2012, va ser elegit diputat al Parlament de Catalunya, iniciant així la seva trajectòria com a representant dels valors constitucionalistes i la defensa de la legalitat a la regió. Carrizosa s'ha destacat per la seva oratòria i capacitat per debatre al Parlament, guanyant-se el respecte dels seus companys i l'atenció dels mitjans de comunicació.

El 2018, després de la crisi política a Catalunya i l'aplicació de l'article 155 de la Constitució Espanyola, Carrizosa es va consolidar com a un dels líders més visibles de Ciutadans. El seu paper va ser crucial durant els moments més tensos, on la seva fermesa i claredat en el discurs van ajudar a posicionar Cs com la veu del constitucionalisme a Catalunya.

El 2020, va assumir el càrrec de president del grup parlamentari de Ciutadans a Catalunya, reforçant el seu lideratge en la lluita contra l'independentisme. Tot i això, quatre anys després ha decidit fer un pas al costat a causa dels mals resultats obtinguts en els últims comicis.