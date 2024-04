Carrizosa (Cs) assegura que Girona és on més han patit els no independentistes

El candidat de Cs a les eleccions catalanes, Carlos Carrizosa, ha assegurat que “Girona és un dels llocs on més s'ha patit per part d'aquells que no combreguen” amb el 'procés'.

Ho ha dit aquest divendres en declaracions als mitjans des de Lloret de Mar (Girona) amb el candidat de Cs a la circumscripció, Héctor Amelló.

"Com que Girona és una zona on Junts i Puigdemont han estat forts, altres persones que no se senten independentistes s'han sentit especialment menyspreades per les administracions", ha afegit.

Per a Carrizosa, l'Ajuntament de Lloret n'és un exemple, ja que al municipi "ha onejat l'estelada en una rotonda durant moltíssims mesos".

Ha assegurat que els regidors de Cs van exigir la seva retirada: "No va ser possible aconseguir que l'alcalde socialista tragués l'estelada d'aquesta rotonda. Ha hagut de ser la Junta Electoral qui ahir mateix obligués a treure aquesta estelada".

Ciutadans aposta per connectar Barcelona amb Lloret

Amelló ha apostat per "connectar bé Barcelona amb Lloret, però també Lloret amb la resta d'Europa", i ha dit que des del 1975 no s'inverteix en grans infraestructures.

Ha reclamat més efectius dels Mossos d'Esquadra per millorar la seguretat, i eliminar els barracons escolars perquè els nens tinguin “una educació de qualitat”.

Crítica a Puigdemont des de França

Carlos Carrizosa s'ha desplaçat a Argelès (França), on l'expresident de la Generalitat i candidat de Junts+, Carles Puigdemont, realitza la campanya electoral, per criticar que l'anomenin exiliat: "Simplement és un fugat covardament de la justícia".

En declaracions als mitjans aquest divendres, ha assegurat que Puigdemont ha comès "delictes greus contra la democràcia i contra molta de la majoria de la població catalana".

"És un insult per a aquests exiliats de veritat, que van estar aquí en aquestes platges acampats, que el senyor Puigdemont utilitzi el terme. No hi ha dret i no se'l ha de consentir", ha afegit.

Ha demanat el vot als familiars dels exiliats catalans, que es poden sentir "indignats per l´ús torticero que fa el senyor Puigdemont d´aquesta paraula gloriosa".

A més, ha valorat que Puigdemont "estava acabat políticament i jurídicament" fins que el president del Govern, Pedro Sánchez, li va donar -textualment- una segona vida política amb l'amnistia.