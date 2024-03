Carrizosa (Cs): 'Ens queda gestionar la qüestió i presentar-nos en solitari'

El líder de Cs a Catalunya, Carlos Carrizosa, ha assegurat aquest divendres que després de la dimissió del fins ara secretari general del partit, Adrián Vázquez, els queda "gestionar la qüestió" i presentar-se en solitari a les eleccions catalanes del 12 de maig.

Així ho ha manifestat en una entrevista a RNE recollida per Europa Press, després que el PP i _Cs hagin confirmat la ruptura de les negociacions per anar junts a les eleccions al Parlament ia les europees del 9 de juny.

"Hi ha hagut una negociació en què les dues parts mantenien posicions legítimes. No ha estat possible arribar a un acord, i és per la impossibilitat d'arribar a un acord que Adrián Vázquez ha decidit presentar la seva dimissió. Ens queda gestionar la qüestió i presentar-nos a solitari" a Catalunya, ha explicat.

En preguntar-li si es presentarà a les primàries de Cs per encapçalar la candidatura a Catalunya, no ho ha descartat, tot i afegir que és una decisió que prendran ben aviat atès que aquest diumenge s'hauran de fer les postulacions.

Tot i reconèixer la feina de Vázquez al partit, ha assegurat que no podien acceptar "la dissolució i la integració" de Cs a les files del PP.