Carrizosa defensa que amb Cs al Govern, l'ús del català augmentaria

per Redacció CatalunyaPress

El candidat de Cs a la presidència de la Generalitat, Carlos Carrizosa, ha avisat aquest dissabte que no donarà suport a una hipotètica investidura del líder del PSC, Salvador Illa, si per això ha de sumar vots amb partits "separatistes", una possibilitat que ha qualificat de línia vermella per la seva formació.

En una entrevista del diari 'Ara', ha subratllat que una altra línia vermella és governar juntament amb Vox, per les diferències entre les dues formacions, tot i que ha matisat que els seus vots podrien coincidir en una investidura.

Respecte a les mesures per a la propera legislatura, s'ha posicionat contra la regulació dels lloguers, i ha proposat un sistema educatiu trilingüe, amb el qual s'estudiï més català a zones més castellanoparlants i més castellà a àrees més catalanoparlants de la comunitat.

Augura més català amb Cs

En aquesta línia de la política lingüística, ha defensat que, amb Cs al Govern, l'ús del català augmentaria, ja que el seu ús seria més "simpàtic", i ha culpat els partits independentistes d'implantar exigències que generen rebuig cap al català .

"A l'inici de la democràcia, la gent castellanoparlant acollia amb alegria la introducció del català a les escoles, i això ara no passa en la mateixa mesura perquè se n'ha anat massa lluny i molta gent s'ha sentit ciutadà de segona o menys català per a parlar una altra llengua", ha argumentat.