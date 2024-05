Carrizosa: ''El vot més temut pel separatisme és el vot a Cs''

Carlos Carrizosa (Barcelona, 1964) repeteix com a número 1 de Ciutadans a la demarcació de Barcelona per a les eleccions al Parlament. Reflexiona, en aquesta entrevista amb CatalunyaPress , sobre la campanya, admet alguns errors que Cs ha comès i parla sobre educació i economia, entre d'altres aspectes. El candidat està convençut que, encara que les enquestes els deixen fora del Parlament, hi aconseguiran entrar.

Com està anant la campanya per a Ciutadans?

Bé, tenim molt bones sensacions. A la precampanya vam presentar els primers el cartell, que va ser el primer fet amb intel·ligència artificial a Espanya que ha enganxat fort. Destaca la idea d' aturar-los , tant Sánchez com Puigdemont, i fer una nova Catalunya. El nostre missatge bàsic és aquest perquè Catalunya pugui ser millor, perquè no seguim amb la decadència que ens ha portat el procés . I això és el vot lleial, els electors saben que no els trairem i amb això ja estem començant i està calant.

Què creu que els catalans han de recordar que ha aportat Cs a la política?

Ciutadans, que va néixer fa 18 anys, sempre ha tingut lleialtat amb els votants. Nosaltres som previsibles, mai no hem enganyat, mai hem mentit, hem pogut cometre errors que hem pagat electoralment, però hem estat un partit net, que va venir a regenerar, som gent el que ve de la societat civil.

Som els únics que no han tingut escàndols de corrupció, ni casos Koldo i Gurtels ni 3%, ens són absolutament aliens, mai no hem tingut res semblant. Hem estat els primers que han parlat sense cap complex en castellà a les institucions, cosa que a Catalunya era un tabú i no es feia si no ho feia el PP. Nosaltres ho hem normalitzat.

Hem donat dignitat a aquells que, per al separatisme, són considerats ciutadans de segona. El separatisme només considera catalans els de 8 cognoms catalans o els que s'hagin sumat al bloc independentista i nosaltres hem aixecat el cap i hem normalitzat el discurs d'oposició al nacionalisme i això és el que no ens perdonen. Per això som la seva bèstia negra.

Les enquestes no els donen representació al Parlament Què opinen sobre això?

El que veiem és que la campanya està funcionant i també es veu veient reaccions als rivals, per exemple al Partit Popular. Torno a dir que els ciutadans de Catalunya saben que nosaltres som els qui representen veritablement els valors del constitucionalisme desacomplexat i valent, que no depenem de ningú, que decidirem a qui donem suport ia qui no.

Ha parlat abans que heu comès alguns errors. Quins són?

Em refereixo als que han estat percebuts pels nostres electors. Per exemple, se'ns ha retret molt que Inés Arrimadas se n'anés a fer política a Madrid i que Albert Rivera també fes això. Però crec que hi ha les fallades de comunicació per part nostra; no hem sabut explicar prou a la gent el que pensàvem a cada moment i per mi el que ha passat amb Pedro Sánchez és tan diferent del que passaria si Rivera o Arrimadas haguessin presidit el govern d'Espanya... Núñez Feijóo i Sánchez no saben el que passa a Catalunya, per a ells el vot català és una moneda de canvi per a la Moncloa.

La gent crida l'atenció la posició actual d'Albert Rivera, més propera al PP. Molts dels vostres antics dirigents també han anat al PP. Com viviu o interpreteu aquests canvis?

El PP s'intenta apropiar els símbols de Cs, amb estratègies oportunisme electoral, molt legitimes, per assolir el poder. Però aquesta esbojarrada proximitat d'Albert Rivera al PP realment no es dóna. Rivera no s'està ficant en política perquè és a la vida privada, com Arrimadas. Però conserven alguna rellevància pública i això intenta ser aprofitat pel PP.

Per la resta, per a nosaltres els que expliquen són la gent que es queda en el projecte, amb l'antinacionalisme, amb el centre liberal el “viu com vulguis no ens hi posarem”.

Estem amb els que volen una educació pública, que volen una sanitat pública. Per això no som, nosaltres som Milei que està deixant ara així a les universitats a tota Argentina sense poder pagar els estudis universitaris, nosaltres som el liberalisme social i progressista i de centre. Crec que aquí hi ha un espai polític nombrós, tant a Espanya com a Catalunya.

Volem revertir el infrafinançament que la Generalitat dóna a les escoles concertades. I per què les infrafinança? Perquè es gasten els diners en guinguetes, en ambaixades i en el Procés i en reforçar amb propaganda i amb una TV3 que els serveix de propaganda tothom nacionalista. Volem canviar això.

Anomeneu tres propostes concretes de Cs per a aquestes eleccions.

Aturar la deriva separatista. Per a nosaltres és bàsic que hi hagi una voluntat de guanyar el separatisme i per això demanem mobilització, que la gent decideixi amb nosaltres aturar-ho i no estar subordinat als pactes amb el separatisme.

En segon lloc, un dels temes que més ens preocupa és l'economia, perquè d'aquí en deriva tot. Hem de fer tornar a les empreses, als inversors, donar seguretat jurídica i estabilitat política a Catalunya perquè l'economia funcioni.

I, en tercer lloc, diria l'educació. Davant del desastre de l'educació a Catalunya, voldríem una educació de primera, de debò. Ha estat un mantra a Catalunya que l‟educació és un model d‟èxit. I després resulta que marxem amb les proves internacionals i estem a la cua d'Espanya i d'Europa. Aleshores, això com s'aconsegueix? Amb professors de debò, d'elit, molt preparats. I canviant el sistema educatiu, prioritzant la cultura de l‟esforç, s‟ha vist que l‟aprenentatge lúdic i per competències no funciona. I amb un sistema trilingüe de veritat, en què els nens puguin estudiar en la seva llengua materna les primeres lletres i la lectoescriptura, perquè això en facilita el desenvolupament, és el recomanat per la UNESCO, que cadascú pugui estudiar en la seva llengua materna i sense dubte propiciarà uns millors resultats a l'educació.

Ha parlat de llengua materna, trilingüisme castellà... Els resultats que presenta la Generalitat després de tots aquests anys d'incorporació del català, la immersió lingüística, són negatius en relació amb com es parla, escriu i llegeix en català. Què canviarien daquest sistema?

El que ha passat és que el separatisme ha fet antipàtica la llengua de tots els catalans. Una llengua que tant castellà parlants com catalanoparlants senten com a pròpia.

Els castellanoparlants, en la transició, acollim a les nostres famílies molt bé l'entrada del català a l'ensenyament a les escoles, perquè era una injustícia històrica, era pròpia d'una dictadura, eradicar l'idioma de bona part de la població catalana de l'ensenyament . Bé, ara s'està fent més o menys el mateix, s'eradica de l'ensenyament una de les llengües majoritàries a Catalunya. Aleshores, això què comporta? Comporta que molta gent viu com si s'estigués pretenent que el castellà és una llengua impròpia a Catalunya, que és una llengua d'imposició pel franquisme, per les invasions del 1714 i tot això.

La gent té molta dignitat i es consideren ciutadans tan lliures i iguals com qualsevol altre. Quan es percep que des del poder es vol imposar el català, es viu amb molt de rebuig. Si a l'escola sempre t'obliguen a parlar català, si a les famílies quan hi van, els professors tenen l'ordre de parlar en català encara que els parlin en castellà, si totes les comunicacions són en català, si a l'administració treballes a la sanitat pública i et vigilen per veure si fas servir el català o no... fa una llengua d'imposició antipàtica i la gent la rebutja.

Proposo, perquè això no passi, que fem del català una llengua amable, que els professors d'universitat que vulguin ensenyar aquí, que vulguin venir a les nostres universitats, que els estudiants que vulguin venir a les catalanes, a les universitats catalanes, que els metges que treguin el MIR i vulguin venir a Catalunya, tinguin facilitats i que no tinguin gent fent delacions, que els sanitaris o la dependenta en una fleca no es vegi sotmesa a assetjament ia les xarxes socials si no ha parlat en català a un usuari ... Això va en minvament del català. Aleshores, el que nosaltres proposem és un català amable i traslladar a les institucions el mateix que es viu a la societat, i no assetjar el nouvingut o els llatinoamericans amb si usen o no usen, perquè això, de veritat, va en demèrit de el nostre idioma.

Hi ha qui creu que això que defensen no ajuda a potenciar el català, que si no es parla des de les institucions, que si no s'ensenya a l'escola... en podria suposar la desaparició.

El català no desapareixerà, i Cs és absolutament partidari que s'ensenyi el català a les escoles i que a més es faci balancejant, que és el que deia la llei i mai no s'ha complert, depenent d'on tingui més presència o menys, per fer un reforç de l'idioma on es parla menys. No és el mateix Santa Coloma de Gramenet que Olot.

I després, el català ha de ser un mèrit per accedir a ladministració, però no un requisit. I no ens hem de preocupar tant de si els jutges, quan arriben, no s'expressen en català. El que és important és que la gent, amb un any a Catalunya, també els jutges entenen perfectament el català.

Quan ho normalitzes i ho fas una llengua amable, la gent en vol ser partícip. Si sembla la llengua d'una part de la societat que vol imposar a l'altra part, és lògic que en una societat es produeixi un rebuig.

Com creu que ha evolucionat la societat catalana des de la creació de Cs fins ara?

Quan jo era jove hi havia Jordi Pujol i va prioritzar una determinada sèrie de trets que conformarien la identitat tal com el nacionalisme del segle XIX i el primer terç del segle XX concebia una Catalunya des del nacionalisme romàntic. Quan va arribar Maragall, semblava que el socialisme canviaria el pas, però no. Maragall va adoptar tot el discurs nacionalista que l'havia precedit de Jordi Pujol. Des que nosaltres irrompem s'ha vist que hi ha una Catalunya oberta, molt més desacomplexada de la seva relació amb la resta d'Espanya, com una societat catalana que vol continuar liderant Espanya i no està reculant llocs com s'està passant. tant de bo continuéssim sent la locomotora d'Espanya en una Espanya forta, en una Europa forta i unida. Oferim una Catalunya del segle XXI i això es percep en la nostra manera de plantejar la política.

Ha parlat de finançament. Les dades econòmiques diuen que Catalunya està infrafinançada, segons els balanços. Comparteixen aquesta visió?

No, gens. En un estat solidari són les persones les que paguen diners i es redistribueixen, no són els territoris. Si a Catalunya tenim més gent amb rendes més altes, no vol dir que Catalunya com a tal pagui més. També a Madrid tenen més gent amb rendes més altes i també allà ja que paguen els seus impostos com els catalans.

Quan es parla del finançament de Catalunya ja estem admetent que hi ha com una mena de muralla on el que es recapta aquí ha de venir aquí i això és fals en termes econòmics, perquè el màxim intercanvi de béns i serveis ho tenim amb el resta d´Espanya i és inseparable l´economia d´unes parts d´Espanya de l´altra.

És a dir, que Espanya col·labora en l'economia de Catalunya perquè Catalunya tingui aquestes rendes...

Efectivament. Catalunya col·labora amb la resta d´Espanya, la resta d´Espanya amb Catalunya i tot està profundament implicat. Per tant, que els meus impostos vagin a la Franja d'Aragó oa Castelló, ja que no m'importa gaire, perquè això no és una qüestió de fronteres. Dins Catalunya també hi ha zones que contribueixen més amb els seus impostos, com ara l'àrea metropolitana. I qui està dient que treiem als del Pirineu que no contribueixen tant i que ens estan robant als del Pirineu? I el Raval roba a Sarrià-Sant Gervasi? Si ens posem així això és la pura insolidaritat i el que abona és que darrere de tot això hi ha un afany que Catalunya sigui realment una illa, i governada pels de sempre.

Som aquí perquè ens van aprovar els pressupostos. Què li sembla la situació? I també us vull preguntar per la gestió de la sequera.

Es podria fer una equivalència als pressupostos i la gestió de la sequera? Es va parlar molt que es dotaria amb 1.000 milions les infraestructures necessàries per solucionar la sequera després de més de 15 anys de no fer res en aquesta matèria. Mentrestant, a TV3 aquests diners se li han donat en períodes diferits. O sigui, al final van més diners a TV3 del que anava la sequera. I es dóna a una televisió que és una eina de propaganda al servei del govern, que més de la meitat de Catalunya no sintonitza, però que sí que sintonitza el món separatista.

En aquests pressupostos, en concret, es venia com la gran aportació el que es feia a la sequera, però després hi havia una aportació superior a la del TV3 . Les agendes de les ambaixades a l'estranger són absolutament opaques; hi ha més de 100 persones que estan cobrant sous depenent d'aquestes ambaixades i encara fa poc demanaven millors condicions laborals.

Són una estructura de poder que s'escapa del control directe que té l'administració a la contractació i als mitjans que utilitzen. L'administració té uns controls molt severs i quan se'ls volen saltar se'n van a ens dependents de la Generalitat. Catalunya té més ens dependents que ningú a Espanya, molts més que al País Basc, molts més que a Andalusia.

El dispendi no va a la sanitat. La sanitat segueix amb dèficit. Els barracons a les escoles segueixen endèmics, no han canviat. No s'inverteix en això. En què s'ha invertit a l'escola? Aquests pressupostos, què feien? Per exemple, donar un augment salarial a tot el personal docent, i era una pujada que procura tenir la gent contenta prèviament unes eleccions. Faig uns pressupostos electoralistes que reparteixen diners entre el personal de l'administració però després les mancances d'infraestructures de l'educació, això no s'atenia en absolut.

Tampoc no s'ha invertit en energies renovable, perquè el desplegament es troba amb petits grups territorials que no volen a prop els molins de vent. Tot això és manca dinterès a gestionar. S'absorbeix tot pel procés i es descuida l'essencial i allò que importa a la gent.

Les enquestes no donen l'aprovat a Pere Aragonès. Creieu que la gent té la percepció que el Govern no ha fet el que li tocava?

Sí. La gent ha entès que aquest govern és una paràlisi. Molta gent pensa en les eleccions com si el separatisme fos una maledicció bíblica amb què cal conviure ia la qual no podem batre. I sí que és possible batre-la. Cal anar a votar perquè el separatisme té una llei electoral que l'afavoreix i quan hi ha una participació baixa, primer, el separatisme es mobilitza sempre i segon, els vots de la Catalunya Interior valen fins a dues vegades i mitja més que el vot de l'àrea metropolitana. Així consoliden unes majories artificials.

Hem de recordar que el canvi és possible si es mobilitzen i per això nosaltres al cartell electoral apel·lem tan directament al mateix ciutadà i li diem Detenlos , perquè està a la mà dels electors. Nosaltres fem el possible als tribunals; hem impugnat la candidatura de Puigdemont, intentem aturar-los acudint al carrer, fent política, fent jurídicament el que podem...

I nosaltres ho vam demostrar el 2017. Però va ser amb un 82% de participació, no amb un 50% com a les últimes. Entenc el desaferrament de la ciutadania per la política, però també els recordo que per molt desaferrament que hi hagi, la gran arma contra la política que a ells no els agradi que es realitzi és el vot.

Cs, per molt actius que siguem, si no tenim l'ajuda dels ciutadans per aturar tot això, no podem contra un 80% perquè el Partit Socialista ajuda al separatisme i vol formar-hi un govern. I també aquí voldria dir una cosa que no hem esmentat, però que és molt important, que és que, i ja no serà president perquè si aquest és el cas, Puigdemont tomba Sánchez, ja ho ha advertit.

Creieu que això es pot materialitzar, que és molt real?

El senyor Puigdemont estava mort políticament i acorralat jurídicament i ho han revitalitzat amb l'amnistia i ara es troben que Esquerra està baixant i que alhora Puigdemont està pujant. Puigdemont vol governar ell, arriba aquí amnistiat i sap que la forma de liar-la i el suport que rebrà del separatisme és per embolicar-la com la lió , no s'ha desdit de res, no ha exclòs per res una independència unilateral i sap que a un personatge com ell només li queda apujar l'aposta.

Ja ha advertit mil vegades, tant li fa qui governi Espanya. I per això juga amb Feijoó també, amb un eventual, sent, a mi tant me fa qui governi Espanya, si he de tombar el Partit Socialista i posar el Partit Popular. Ell va als seus interessos.

I quins són els seus interessos?

Declarar la independència, fer impossible la convivència entre Catalunya i Espanya. Provocar una situació tan insostenible, tant per als catalans com per al govern d'Espanya que es vegin obligats a fer les condicions que ell demani. Les condicions que ja són molt clares del referèndum, estic convençut que el Partit Socialista les donarà. S'han resignat a deixar fer un nou personatge de Puigdemont; en comptes de portar-lo a la paperera de la història, ho han tornat a posar a dalt, els passarà com els ha passat al País Basc que van covar l'ou de la serp i ara tenen Bildu crescut i gairebé a punt de guanyar Partit Nacionalista Basc i tenen un 70% de vot de separatisme allà i aquí a Catalunya ja que ens veurem abocats a una cosa molt semblant.

Sánchez, que per 7 vots ha donat l'amnistia a veure quants vots donarà el referèndum. Ens vendran la burra perquè al final només els catalans adoctrinats amb TV3 , facin un referèndum d'aquests que per molt que sigui consultiu, suposarà un, primer, tenir el cos electoral català com a vàlid per decidir sobre la integritat territorial d'Espanya, que això és una aberració amb la Constitució a la mà, i ho farien encara que fos de forma consultiva.

I segon, que per molt que sigui consultiu, és un problema polític de primera magnitud i ens hi posaran. I per això el que nosaltres diem al cartell, ho recordem en un dels nostres cartells, amb un president espanyol saludant en visita oficial Puigdemont amb una estelada de fons, ja que això pot ser una realitat si no els parem.

Alguns ja aventuren, més enllà de les enquestes i els resultats, un nou tripartit a Catalunya. Què significaria això, per a vosaltres?

Retrocedir 20 anys; portar-nos al 2003 i retrocedir 20 anys. El tripartit és a l'origen de tot. L'origen últim de la ideologia és Pujol qui la va portar aquí a Catalunya, però després ja el tripartit és quan Esquerra, quan el Partit Socialista va cedir a Esquerra Republicana l'educació i els mitjans de comunicació, li va cedir les eines principals per consolidar l'hegemonia de la ideologia separatista.

El Partit Socialista només cerca el poder. Acabaran assumint, per pura conveniència l'Espanya plurinacional, i aniran fent cessions. Tots sabem que el separatisme és voraç, que no es conformarà mai, que el que li donin els semblarà poc fins que ells no siguin independents com Finlàndia o com Noruega.

Tornem a les enquestes i al pitjor escenari possible per a la seva formació, que seria no obtenir representació al Parlament Què passaria amb vostè? I amb Cs?

No estem en aquest futur. Nosaltres no ho veiem així ni ho podem veure així. A Catalunya nosaltres sempre hem batut les enquestes, tampoc el 2006 ens donaven entrada, tampoc el 2010 ens donaven entrada, tampoc el 2017 deien que guanyaríem. Sempre hem superat les enquestes, i són perilloses perquè el mateix Feijóo anava repartint ministeris abans de les generals de l'any passat, i també Sánchez semblava que estava mort amb base a les enquestes i després miri, aquí ho tenim, i gaudint de bona salut.

I Colboni no seria alcalde de Barcelona...

És clar. Les enquestes tenen el valor que tenen i nosaltres, amics entre l' establishment , no en tenim. Som el vot més odiat i temut per part del separatisme, però tampoc rebem cap mena d'ajuda, al contrari, del Partit Popular ni del Partit Socialista, que saben que a Catalunya els hem mantingut durant molt de temps com a forces residuals al Parlament, perquè el Partit Socialista va tenir 16 o 17 diputats, mentre nosaltres en teníem 25 o teníem 36.

Tots ens ataquen; els mitjans de comunicació afins acaben donant aire a enquestes propiciades pels nostres rivals i nosaltres hem de dir als ciutadans que no es preocupin, que votin el que vulguin, que nosaltres som el vot favorit de moltíssima gent. Amb les enquestes el que tracten és de condicionar el vot dels ciutadans. I nosaltres no creiem en aquestes profecies autocomplides. Estan profetitzant que quedem fora perquè quedem fora.

I cridem els ciutadans que hi participin ja que no es creguin això ja que facin com han fet sempre, que és donar-nos victòries i l'entrada al Parlament sempre a Catalunya.

Hi ha res que vulgui ressenyar que no hagi sortit fins ara?

Seguint el que comentàvem, avui el vot més temut pel separatisme i més rebutjats el vot de Ciutadans. El Partit Socialista, al separatisme ja li va bé, perquè hi pacten. El Partit Popular al separatisme ja li va bé, perquè aquí a Catalunya són irrellevants i ells amb qui parlaran és amb Feijóo, a qui convenceran i qui està amb compte amb ells i amb el mateix Puigdemont és Feijóo, perquè pot acabar pactant amb Puigdemont per arribar a la Moncloa.

El reflex d´Espanya que vol el separatisme a Catalunya és Vox. És la ultradreta, és l'ultranacionalisme espanyol, és anar contra la immigració, és la caricatura del que el separatisme vol, és Vox. Per tant, no temen el vot a Vox.

Temen Ciutadans, perquè som part de la societat catalana que s'ha revelat contra l'oasi putrefacte de corrupció i d'imposició que hem viscut amb el nacionalisme. Saben que som els catalans que ens hem revelat aquí i que el nostre discurs desacomplexat sí que els fa mal. Saben que poden ficar en sendera el PP i el PSOE, però Cs no.