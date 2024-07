La carta que es guarden els socialistes per negociar amb ERC la fiscalitat catalana

per Redacció CatalunyaPress

El Govern de Pedro Sánchez admet que en les seves converses amb Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) hi ha sobre la taula la possibilitat de crear un consorci tributari entre l'Estat i la Generalitat a què s'encarregaria la tasca de recaptar el 100% dels impostos a aquesta comunitat.

Així ho indiquen fonts del Govern, que remarquen que aquesta potestat, la de recaptar la totalitat dels impostos de Catalunya, ve recollida a l'Estatut. En aquest sentit, des de Moncloa i també des de Ferraz insisteixen que la proposta que els socialistes faran a ERC perquè donin suport a la investidura del líder del PSC, Salvador Illa, passa per desenvolupar el que ja recull l'Estatut d'Autonomia.

Les negociacions estan en marxa, i estan sent pilotades pel PSC, que fins ara no ha comunicat "ni avenços ni retrocessos" respecte a un acord amb els republicans que pugui obrir les portes del Govern a Illa.

Tot i això, reconeixen que sobre la taula hi ha la negociació d'aquest consorci tributari --una proposta que ja havia llançat Illa durant la campanya electoral de les eleccions catalanes del 12M-- i que aquesta mesura pot suposar la recaptació del 100% dels tributs , encara que no se n'han concretat els detalls ni el percentatge de tributs que assumiria.

L'ESTATUT RECULL LA CREACIÓ DEL CONSORCI

En concret, l'article 204 de l'Estatut, dedicat a l'Agència Tributària de Catalunya, assenyala que "la gestió, la recaptació, la liquidació i la inspecció" dels tributs de l'Estat recaptats a Catalunya "correspondrà a l'Administració Tributària de l'Estat, sense perjudici de la delegació que la Generalitat en pugui rebre, i de la col·laboració que es pugui establir especialment quan així ho exigeixi la naturalesa del tribut".

"Per desenvolupar el que preveu el paràgraf anterior, es constituirà, en el termini de dos anys, un Consorci o ens equivalent en què participaran de forma paritària l'Agència Estatal d'Administració Tributària i l'Agència Tributària de Catalunya. El Consorci podrà transformar-se en l'Administració Tributària a Catalunya”, indica la llei autonòmica.

Actualment ja existeix l'Agència Tributària de Catalunya i de fet, el president del Govern, Pedro Sánchez, es va mostrar disposat a desenvolupar-la, segons va indicar a finals del 2023 a Barcelona, on va anar per reunir-se amb el llavors president de la Generalitat, Pere Aragonès ( ERC).

SÁNCHEZ, DISPOSAT A DESENVOLUPAR LA HISENDA CATALANA

Després d'aquella reunió, en ser interrogat sobre si estaria disposat a desenvolupar l'Agència Tributària catalana, el cap de l'Executiu no va tancar la porta i va dir que "és una cosa que és a l'Estatut d'Autonomia" i està "per desenvolupar". "Qüestió diferent és com es materialitza", va apuntar tot seguit.

Fins ara, el Govern ha sostingut que busca una "fórmula imaginativa" sobre el finançament per a Catalunya que pugui complir les expectatives d'ERC, que roman en una posició de màxims i segueix reclamant sobirania fiscal i recaptar i gestionar el 100% dels tributs.

Això suposaria sortir del règim comú de les comunitats autònomes i transitar cap a un sistema de concert i contingent, com el que tenen el País Basc i Navarra, que recapten tots els impostos i després en paguen una part a l'Estat; una opció inacceptable per a l'Executiu de Sánchez, que considera que es tracta d'una línia vermella, segons ha defensat les últimes setmanes.