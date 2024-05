El cas del Procés, vist per a sentència un dia abans que s'aprovi l'amnistia

El Tribunal de Comptes ha acordat aquest dimecres que queda vist per a sentència el procediment obert contra l'expresident català Carles Puigdemont i 34 excàrrecs més de Catalunya per la seva presumpta responsabilitat comptable en el suposat desviament de fons per al referèndum il·legal de l'1-O i la acció exterior del Govern en el marc del 'procés'. La providència s'emet tot just un dia abans que la llei d'amnistia, que afecta els encausats, sigui definitivament aprovada pel Congrés dels Diputats.

En una nota informativa, aquest tribunal assenyala que la consellera del Departament 2n de la Secció d'Enjudiciament, Elena Hernáez, ha dictat una providència per la qual es declaren concluses les actuacions en relació amb aquest procediment.

Va ser el novembre del 2023 quan va acabar el judici i, al gener, en una breu nota informativa remesa pel Tribunal de Comptes, la consellera va assenyalar que la llei d'amnistia no suspenia el procediment atès que en aquell moment es desconeixia en quins termes anava a aprovar-se.

Ara, Hernáez comunica també que ha traslladat a les parts dels escrits de conclusions presentats per les representacions processals dels condemnats, a efectes del seu mer coneixement.

35 excàrrecs del Govern

En aquesta causa, el Ministeri Públic reclama 3,1 milions d'euros de manera conjunta i solidària als 35 encausats després de rebaixar les estimacions inicials del Tribunal de Comptes mateix, que havia previst una responsabilitat comptable d'uns 9,5 milions d'euros. Societat Civil Catalana, per la seva banda, reclama 5 milions d'euros a 11 excàrrecs del Govern inclosos a la llista del Ministeri Públic. Els encausats ja han aportat una fiança de cara al judici per evitar embargaments.

Entre els 35 noms consta --a més de Puigdemont-- el de l'expresident català Artur Mas, que ja va ser condemnat pel mateix Tribunal de Comptes a tornar a la Generalitat una mica més de 4,9 milions d'euros (als quals se'n va sumar més d'un milió d'euros en concepte d'interessos) per l'organització de la consulta independentista del 9 de novembre del 2014.

A la llista també hi figuren exconsellers condemnats pel Suprem, com Raül Romeva i Jordi Turull; exconsellers fugits, com Toni Comín i Lluís Puig; exdelegats de la Generalitat a l'estranger, com els dels Estats Units, França, Itàlia i Portugal; i delegats a l'exterior que encara romanen al càrrec, com Marie Katinka (Alemanya) i Eric Hauck (països del sud-est d'Europa).

Així mateix, estan encausats nou persones que van ser processades pel Jutjat d'Instrucció número 13 de Barcelona a la causa oberta pels preparatius del referèndum il·legal de l'1 d'octubre del 2017.

Destaquen l'exsecretari general de la Presidència del Govern Joaquim Nim; l'exsecretari de difusió de Presidència Antoni Molons; l'exsecretari general de Treball Josep Ginesta; il'exdirector del Diplocat Albert Royo.