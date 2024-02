Cas Koldo: La dràstica decisió que ha pres el PSOE amb Ábalos

La Comissió Executiva Federal del PSOE ha decidit aquest dilluns "per unanimitat" sol·licitar a l'exministre José Luis Ábalos que en un termini de 24 hores lliuri la seva acta de diputat arran de les informacions sobre l'anomenat 'cas Koldo' relatiu a la presumpta trama de corrupció en la compra de màscares en plena pandèmia. A més, ha proposat crear una comissió de recerca al Congrés sobre la compra de material sanitari durant el Covid.

Així ho ha anunciat en una roda de premsa a la seu del PSOE la portaveu de la formació, Esther Peña, que ha assenyalat que han decidit demanar-li l'acta encara que "no està investigat ni assenyalat ni imputat ni el seu nom figura a la investigació".

"No ens erigim en jutges, no som fiscals, no jutgem. Però, malgrat tot, l'Executiva Federal considera que sí que existeix una responsabilitat política", ha dit, per afegir que el PSOE espera que aquesta entrega de l'acta per part de Ábalos "es produeixi en les properes 24 hores" i així els ho han "comunicat".

Està convençuda que Ábalos "actuarà en conseqüència"

Peña s'ha mostrat convençut que Ábalos actuarà "en conseqüència per aquest bé major, que és el Partit Socialista" i "el resultat en les properes hores serà positiu per a l'organització i per al mateix" exministre.

A més, Peña ha indicat que de "manera immediata" el PSOE registrarà al Congrés "una comissió d'investigació per analitzar la compra de material sanitari des de les administracions públiques a l'època de la pandèmia del coronavirus".

Presumeix de donar "la cara" perquè no són "iguals"

Segons ha explicat, "la primera tasca que ocuparà aquesta comissió d'investigació serà el cas que afecta un suposat cobrament de comissions per part d'un exassessor del Ministeri de Transports i el pagament de les mateixes per diversos empresaris", en al·lusió a Koldo Garcia.

Peña ha indicat que el PSOE "es regeix per tres principis molt clars en tot allò que concerneix la corrupció política": "la justícia, transparència absoluta i assumpció de responsabilitats".

Dit això, ha recalcat que no són "iguals" i "davant d'un possible cas de corrupció" el seu partit dóna "la cara" i assumeix "responsabilitats, molt per sobre de les judicials, pel bé de la política i pel bé de les institucions".

"Per tant, personalment orgullosa d'un partit que és capaç de posar per davant tot el que té per acabar amb la pocavergonyeria d'alguns i la inacció d'altres, com el Partit Popular, que mai no pren mesures", ha asseverat Peña.