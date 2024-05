La Casa Reial cancel·la la reunió de Felip VI amb Zelenski del divendres 17 de maig

per Redacció CatalunyaPress

La Casa del Rei ha anul·lat de la seva agenda la reunió prevista al Palau Reial de Madrid entre Felip VI i el president d'Ucraïna, Volodimir Zelenski, que havien programat per divendres que ve 17 de maig i que s'emmarcaria en una visita a Espanya que Moncloa no ha volgut confirmar oficialment en cap moment.

Mitjans portuguesos han apuntat que el motiu per posposar les visites a Espanya i Portugal, on també s'esperava Zelenski, seria la "difícil situació" en diversos fronts de la guerra, cosa que no aconsellaria fer un viatge a l'estranger en aquests moments.

En concret, CNN Portugal ha avançat que Zelenski ha posposat de nou la visita a aquests dos països per l'avenç de les tropes russes a Khàrkiv, una ciutat que està considerada com a "estratègica" per als interessos ucraïnesos. De fet, el governador de la regió, Oleg Sinegubov, va informar que almenys 7.531 civils, entre ells 568 menors, han estat evacuats els últims dies com a conseqüència de la nova ofensiva.

Zarzuela havia informat, en una actualització de l'agenda de la Família Reial el passat dimarts 14 de maig, que el president d'Ucraïna seria rebut aquest divendres 17 el rei per Felip VI al Palau Reial i, posteriorment, aniria a dinar de honor en què també participaria la Reina Letizia. En aquesta visita, la primera de caràcter bilateral, també hauria estat rebut pel president del Govern, Pedro Sánchez, per signar un nou acord bilateral de seguretat. Tot i això, des de Moncloa no es va arribar a confirmar aquest extrem.

El ministre d'Afers Estrangers, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Albares, ha assenyalat que el president ucraïnès "sempre és benvingut a Espanya", però ha deixat que ell no vol "caminar entrant a desmentir, confirmar, parlar de moviments" per motius de seguretat .

En aquesta mateixa intervenció davant els mitjans, Albares va aprofitar per reiterar el suport d'Espanya a Ucraïna, durant tant de temps com sigui necessari i va informar que dilluns passat 13 de maig va tenir l'ocasió de parlar per telèfon amb el seu homòleg ucraïnès, Dimitro Kuleba.