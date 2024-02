Catalunya vol obligar els jutges a saber català per poder exercir

per J.C. Meneses Montserrat

La consellera de Justícia, Drets i Memòria, Gemma Ubasart i González, ha demanat introduir una mirada plurilingüe a la Llei orgànica del Poder Judicial (LOPJ). En aquest sentit, ha remarcat que el català ha de ser un requisit per exercir a Catalunya.

Ubasart ha fet aquestes declaracions durant l'esmorzar informatiu organitzat aquest divendres per Nova Economia Fòrum. La consellera ha recordat que el pacte dʻinvestidura entre Esquerra Republicana i el PSOE ja contempla avançar en aquesta direcció. Alhora, ha afirmat que els ciutadans dʻaquest país tenen dret a ser atesos ia interlocutar amb lʻAdministració de justícia en català.

D'altra banda, la consellera també ha insistit en la necessitat activar un pla de xoc per agilitzar l'Administració de justícia. "Necessitem tenir capacitat resolutòria i per això necessitem més jutges i magistrats", ha afirmat. Per això, va tornar a reclamar al'Estat l'arribada de 55 nous jutges i magistrats.

A Europa, per exemple, la ràtio mitjana és de 17,6 jutges i magistrats per cada 100.000 habitants. "No seria rigorós exigir assolir aquest indicador sense tenir en compte contextos", ha puntualitzat la consellera, però "el que sí que és comparable és el fet que Catalunya tingui una ràtio de 10,9 jutges i magistrats, mentre que la mitjana espanyola sigui de 11,6”.

Per igualar aquesta mitjana estatal, caldria incorporar-hi 55 nous jutges i magistrats més, una competència que correspon al Govern de l'Estat. Aquest any, Espanya ha creat 70 unitats judicials, de les quals només 11 han estat destinades a Catalunya, denuncia la consellera.

“Anem massa lents, i per corregir el dèficit, s'haurien de tenir en compte altres paràmetres, a part de la població al territori”, com la taxa de litigiositat, que a Catalunya és més alta que a la mitjana estatal, o la mobilitat de personal judicial, un handicap molt particular de l'Administració de justícia catalana.

El Departament de Justícia, Drets i Memòria, per part seva, té competències en la provisió de recursos materials, digitals i els recursos humans que donen suport als jutges. ” Som la tercera comunitat autònoma que més recursos inverteix de suport al poder judicial, dotant cada jutge o jutgessa d'una mitjana de 8'7 funcionaris. Nosaltres fem la feina”, ha sentenciat Ubasart.

També ha fet referència a la finestra d‟oportunitat que suposa la digitalització del sistema, aprofitant l‟impuls de 44 milions de fons europeus; la desjudicialització a través del foment i la promoció de mètodes de gestió adequada de conflictes.

De la mateixa manera, proposa l'avenç en els canvis organitzatius, com ara l'oficina judicial -a Catalunya, implementada a la meitat dels partits judicials- o els futurs tribunals d'instància, "que poden suposar un avenç interessant a explorar", ha afirmat .