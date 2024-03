Catalunya, a la lupa del món: ERC retreu a Junts els seus contactes amb el Kremlin

La consellera d'Acció Exterior i UE, Meritxell Serret, ha sorprès tots aquest dilluns carregant contra Junts pels seus contactes amb el Kremlin i traient a la llum la preocupació internacional que hi ha per aquesta situació.

Serret ha acusat els de Puigdemont de "no prioritzar el país". Si ho fessin, francament no tindríem ara mateix a Exteriors la feina que estem tenint per convèncer els nostres aliats i els mitjans internacionals que Catalunya no és un país antiimmigració i que no tenim cap interès amb el Kremlin”, ha dit Serret dirigint-se al diputat de Junts al Parlament Josep Rius. D'aquesta manera, els republicans han tret a la llum, per primera vegada, el problema d'imatge que pateix Catalunya pels possibles contactes de Junts com a emissaris de Putin.

Així ho ha manifestat durant la seva compareixença a la comissió d'Acció Exterior, UE i Cooperació, on ha comparegut per explicar el pressupost previst per al seu departament, que és de 102,3 milions d'euros.

Després de les paraules de Serret, Rius ha aprofitat el torn d'intervenció per acusar la consellera d'utilitzar "recursos de la caverna judicial i mediàtica espanyola per interès de partit" amb les referències que ha fet sobre el Kremlin.

"És lamentable", ha etzibat el diputat de Junts a la consellera, a qui també ha criticat les seves paraules sobre la política d'immigració de Junts.

Per a Rius, la immigració és un dels principals reptes que té Catalunya i la resta d'Europa sobre la taula: "Si volen utilitzar-lo com una arma de partit, ho poden fer. Nosaltres demanarem les competències plenes, com ja hem fet, per afrontar el resta de la immigració".

Tot això després que Serret hagi assenyalat Junts per abandonar l'Executiu català i hagi defensat que ERC ha estat capaç de donar "estabilitat al país" amb l'aprovació dels diferents pressupostos de la legislatura, en espera dels del 2024.

"Ser un Govern feble i estabilitat és un oxímoron. Mai tants diners havia resultat tan desaprofitat en tants àmbits", li ha replicat Rius, després d'assegurar que els republicans els van fer fora de l'Executiu català.

La consellera també ha acusat Junts de no haver presentat "ni una" proposta en matèria d'exteriors en la negociació pressupostària, i ha vaticinat que mantindran el rebuig als comptes d'aquest any.

"ERC té el partit al cap, el PSC té el PSOE al cap i Junts té la nació. Aquesta és la diferència", ha dit Rius.