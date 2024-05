El CdRep torna a la càrrega: l'estratègia que seguirà per lluitar per la independència

El Consell de la República (CdRep), que presideix Carles Puigdemont, ha començat a contactar amb partits i entitats independentistes per “reprendre una imprescindible estratègia compartida”.

En un comunicat, expliquen que han començat aquests contactes "per generar les condicions que facin possible aquesta primera conversa, i que permeti establir les bases per assolir un full de ruta compartit".

Per això, criden a la responsabilitat, generositat i solidaritat el conjunt del moviment independentista, al qual demanen obrir un debat "profund i honest" que porti a consensuar una única estratègia compartida.

A més d'expressar la seva preocupació pel fet que l'independentisme no disposi de majoria absoluta al Parlament per primera vegada des del 2015, defensen que la independència és "l'única via per garantir la supervivència de Catalunya com a nació i el benestar dels seus ciutadans" .

Per al CdRep, la desunió entre partits i organitzacions independentistes ha arribat al seu "punt àlgid" a les eleccions del 12 de maig, cosa que considera que ha derivat en una dispersió i confrontació d'estratègies així com en un caos de propostes i opinions, literalment.

Tot això, destaquen, ha provocat que s'hagin oblidat de seguir explicant les raons per les quals defensen la independència, "especialment en aquells sectors de nouvinguts" que han protagonitzat un canvi demogràfic important, apunten.

També han lamentat que l'independentisme no hagi pogut participar a les eleccions "en igualtat de condicions que els partits unionistes, amb candidats a l'exili i ciutadans amenaçades per greus delictes per haver participat en manifestacions".

El Consell de la República és un òrgan creat pel moviment independentista català després del referèndum d'independència del 2017. Va ser fundat el 2018 per Carles Puigdemont, l'expresident de la Generalitat de Catalunya, i altres líders independentistes, molts dels quals es troben a l'exili.

Originàriament, el seu objectiu principal era promoure la independència de Catalunya i actuar com un govern paral·lel a l'exili. El Consell cerca internacionalitzar el conflicte català, defensar els drets civils i polítics dels catalans, i mantenir viva la causa independentista.

El seu paper és principalment simbòlic i estratègic, cercant mantenir la unitat i la mobilització del moviment independentista a Catalunya.