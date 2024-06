El CGPJ adverteix Sánchez: 'no és admissible' canviar l'elecció dels jutges del TS

El president interí del Consell General del Poder Judicial (CGPJ), Vicente Guilarte, celebra que el cap del Govern, Pedro Sánchez, vegi necessari canviar el model d'elecció dels magistrats del Tribunal Suprem, però demana que aclareixi la seva proposta i avisa que els nomenaments "han de persistir residenciats al CGPJ per imperatiu de la lògica constitucional" i que "no és en cap cas admissible propiciar qualsevol zona d'influència del Govern".

Segons ha informat aquest dijous el CGPJ, Guilarte ha remès aquest matí a les presidències del Congrés i el Senat la seva proposta "actualitzada" de modificació del sistema de nomenament de magistrats del Tribunal Suprem i de càrrecs governatius del Poder Judicial i de designació dels vocals de l'òrgan de govern dels jutges. El president interí explica que presenta aquest nou escrit davant dels "no pocs suggeriments" que ha rebut.

I aprofita per fer esment al missatge que ahir dimecres va efectuar el cap de l'Executiu, que va assegurar que trauria al CGPJ la facultat de nomenar els magistrats del Suprem si el PP no pacta la renovació abans que s'acabi aquest mes de juny. Guilarte assegura que el missatge de Sánchez "obre la porta a l'esperança".

"Vull creure que assumeix la idea que el problema rau en la fórmula d'elecció dels alts càrrecs judicials, avui ontològicament viciada de discrecionalitat", assenyala, alhora que celebra que apunti a la necessitat de sotmetre aquest procés d'elecció "als principis de mèrit i capacitat". "En tot cas, per dissipar una relativa ambigüitat, és imprescindible aclarir que els nomenaments, sota la fórmula que apunto, han de persistir residenciats al CGPJ per imperatiu de la lògica constitucional", defensa.

I afegeix que: "No és en cap cas admissible propiciar qualsevol zona d'influència del Govern, sigui directament o s'emmascari a través d'organisme o comissió interposada".

Evitar opcions "aterridores"

En aquest sentit, el president de l'òrgan de govern dels jutges defensa que "no té cap sentit tornar a èpoques passades si bé amb diferents protagonistes", en referència al període en què el Ministeri de Justícia estava a càrrec dels nomenaments. I sosté que “davant dels dubtes que poden suscitar les paraules del president és imprescindible aclarir aquest extrem”.

Al seu parer, "l'amenaçant alternativa esbossada resultaria aterridora i directament encaminada a evitar qualsevol acord". Amb tot, Guilarte assegura que han estat les paraules de Sánchez les que l'han incentivat a "seguir aprofundint" els apunts i enviar una actualització de la seva proposta a les Corts. "Aquesta vegada, últim dels meus intents, espero, almenys, se n'acusi rebut", prega.

Nomenaments del Suprem

El president interí insisteix que és "imprescindible no tant sostreure competències al CGPJ" com "donar més protagonisme a la carrera judicial allà on resulta lògic que el tingui, és a dir, pel que fa a l'exercici de les tasques governatives".

Per als nomenaments al Suprem, Guilarte proposa que els seus magistrats siguin "nomenats per una comissió qualificada, majoritàriament composta per vocals i per magistrats" del mateix tribunal, presidida per un vocal[del CGPJ]magistrat del Suprem, si n'hi ha, o per un especialista en la matèria amb nivell de qualificació semblant a la de magistrat del TS, en cas contrari.

La comissió estaria formada per "cinc membres d'un nivell de qualificació parangonable amb la plaça que es treu a concurs" i els vocals del CGPJ només en formarien part si reuneixen "l'específica capacitació per valorar els mèrits dels candidats".

Segons explica, el nombre de vocals mai no podria ser més de tres, i la resta de membres serien magistrats del Suprem que s'escolliria "per sorteig i torn rotatori". Els altres dos membres daquestes comissions, a desenvolupar reglamentàriament, serien professionals qualificats en funció de la Sala afectada.

Amb tot, insisteix que amb aquestes mesures "s'integra plenament, fins i tot més que amb l'actual sistema, la finalitat constitucional d'evitar que sigui 'el Govern' el que pugui decidir o fins i tot influir en els nomenaments i ascensos dels membres de la carrera judicial".

A més, defensa que és "important" i "decisiu" que "l'ingent nombre de nomenaments pendents" --al Suprem ja són 25 les vacants-- s'hagin d'efectuar "conforme al nou sistema o qualsevol altre que es fonamenti en els principis de mèrit i capacitat objectivament valorats".

Nomenaments a TSJ i Audiències Provincials

Pel que fa a l'elecció de càrrecs governatius, Guilarte assenyala que la seva proposta afectaria també la Presidència de l'Audiència Nacional, d'Audiències Provincials, dels TSJ i de les sales dels TSJ. "Els electors haurien de ser tots els membres de la carrera judicial del territori respectiu, és a dir, aquells sobre els quals el Tribunal, Audiència o Sala tingui competències governatives", apunta. Així mateix, planteja que els candidats hagin de presentar un programa dactuació per millorar lòrgan a què es presenten.

"Reglamentàriament, es poden determinar exigències addicionals d'antiguitat, si escau vinculació amb el territori, etc.", afegeix. Precisa, a més, que el CGPJ es reservaria la competència per convocar i organitzar el procés electoral i garantir-ne el funcionament correcte, així com acordar el nomenament i ratificació del candidat proposat després de la comprovació prèvia d'integrar les exigències reglamentàries.

Afegeix ara a la proposta que les presidències d'Audiències Provincials i de les seves Sales rotin cada dos anys. "Una última alternativa, variant de l'anterior, igualment objectiva, radicaria a seguir criteris d'antiguitat i no tant rotaris per procedir a les designacions contemplades", assenyala.

Renovació del CGPJ

Per acabar, Guilarte reitera les seves propostes per renovar el CGPJ: donar continuïtat a l'elecció parlamentària dels vocals si els nomenats són aliens "a tota contaminació política prèvia" o que el nomenament dels vocals judicials --12 dels 20-- quedi a mans dels propis jutges però amb la mateixa prevenció.

A més, planteja que "amb la finalitat d'evitar el perfil 'polític' dels designats" pel torn judicial "es podria valorar la introducció de causes d'inelegibilitat tals com haver estat els anys anteriors membres del Govern de la nació, del Govern de les comunitats autònomes" o altres càrrecs polítics com a diputat o regidor.

També proposa que la Comissió Permanent es redueixi a cinc membres i que només aquests tinguin "dedicació exclusiva" al CGPJ. A més, suggereix que s'estableixi un torn rotatori perquè el nomenament dels membres esmentats no depengui del Ple i de la Presidència. Com a solució conjuntural, planteja "recórrer al sorteig entre els actuals candidats judicials vigents --en queden encara 39 dels 50--".