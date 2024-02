El CGPJ expedienta el jutge que va dir 'psicòpata' a Pedro Sánchez

La Comissió Permanent del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordat aquest dimecres corregir el promotor de l'acció disciplinària de l'òrgan i ordenar-li que obri un expedient disciplinari al jutge Manuel Ruiz de Lara, que ha dit "psicòpata sense límits ètics" al president del Govern, Pedro Sánchez.

Segons han confirmat fonts de l'òrgan de govern dels jutges a Europa Press, els vocals de la Comissió Permanent han adoptat aquesta decisió després que el promotor de l'acció disciplinària acordés arxivar les diligències contra el jutge davant la impossibilitat -un cop eliminat el compte de la xarxa social- de verificar tant la realitat dels missatges denunciats, l'autoria dels quals no ha reconegut el magistrat, com de determinar en quina mesura aquest va donar a conèixer la seva condició de membre del Poder Judicial.

La mesura --que ha estat adoptada per unanimitat, d'acord amb les fonts assenyalades-- té lloc tres mesos després que el promotor obrís una diligència informativa pels comentaris abocats a la xarxa social 'X' pel titular del Jutjat del Mercantil número 11 de Madrid per establir l'abast disciplinari dels fets.

En concret, Ruiz de Lara va qualificar el president Sánchez de "psicòpata sense límits ètics" i de "narcisista patològic". Posteriorment, diversos mitjans de comunicació es van fer ressò dels seus missatges després de la investidura del líder socialista.

Si bé el perfil de 'X' --antic Twitter-- del jutge apareix ara com a cancel·lat ("aquest compte no existeix"), segons recollia El País va escriure el missatge següent: "Qui ens diria que ens presidiria un narcisista patològic amb trets clars de psicòpata sense límits ètics disposat a tot, fins i tot a destruir l'Estat de dret, per romandre a Moncloa”.

A aquest missatge va afegir un altre més: "Era lògic que un mentider patològic com Pedro Sánchez triés el servent mentider patològic Félix Bolaños al capdavant del Ministeri de Justícia perquè manipulés, ometés les exigències del Consell d'Europa i continués el camí d'atac al Poder Judicial . RESISTIREM".

Després d'obrir les diligències, el promotor va traslladar l'acord d'incoació al jutge perquè al·legués el que considerés convenient.

El jutge també va ser investigat el 2027

Cal recordar que a aquest mateix jutge, conegut per impulsar la causa de la 'Superlliga', ja li van obrir el 2017 expedient disciplinari per organitzar debats jurídics. Aleshores, el CGPJ va acordar l'arxiu de les diligències després d'investigar les possibles incompatibilitats amb el seu càrrec.

L'expedient a aquest jutge va ser incoat per la comissió possible de tres infraccions disciplinàries: una falta molt greu consistent en l'exercici d'activitats incompatibles amb el càrrec de jutge o magistrat; una altra falta molt greu d'abús de la condició de jutge per obtenir un tracte favorable i injustificat d'autoritats, funcionaris i professionals; i una falta greu per l'exercici d'activitats considerades compatibles amb el càrrec sense haver obtingut la pertinent autorització.