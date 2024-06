El CGPJ es rebel·la contra la carta de Pedro Sánchez i convoca una reunió

La Comissió Permanent del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordat reunir-se de forma extraordinària dilluns que ve 10 de juny "per tal de pronunciar-se sobre les últimes manifestacions públiques que poden afectar la independència judicial", en referència --entre altres- - a la carta a la ciutadania que va emetre dimarts passat el president del Govern, Pedro Sánchez.

Així ho han confirmat fonts de l'òrgan de govern dels jutges que necessiten que la reunió estava fixada al principi per a aquest dijous, a petició del vocal de l'ala conservadora José Antonio Ballestero. Tot i això, l'assumpte s'ha mogut dilluns per no interferir en la campanya electoral als comicis europeus de diumenge, segons les mateixes fonts.

Cal recordar que Sánchez va publicar una carta als ciutadans dimarts passat, hores després que el jutge que investiga la seva dona, Begoña Gómez, decidís cridar-la a declarar com a investigada per presumptes delictes de tràfic d'influències i corrupció en els negocis el proper 5 de juliol.

"Habitualment, s'ha seguit la regla no escrita de no dictar resolucions susceptibles de condicionar el desenvolupament normal d'una campanya electoral i, per tant, el vot dels ciutadans. En aquest cas, és evident que aquesta pràctica no s'ha respectat. Deixo al lector extreure'n les pròpies conclusions", va assenyalar el cap de l'Executiu.

Les reaccions dels ministres

Sánchez no ha estat l'únic membre del Govern que s'ha pronunciat aquesta setmana sobre l'actuació del titular del Jutjat d'Instrucció número 41 de Madrid, el jutge Juan Carlos Peinado.

La vicepresidenta tercera del Govern i candidata del PSOE a les eleccions europees d'aquest diumenge, Teresa Ribera, va assegurar que el jutge es va saltar la pauta habitual de no prendre cap decisió que pugui interferir en una campanya electoral. Tot i que va evitar parlar de prevaricació, va indicar que el que està passant és "molt groller".

Per la seva banda, el ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente, ha apuntat que la citació de Begoña Gómez "clarament interfereix" a les eleccions europees. I ha assenyalat que la decisió del jutge "manca de lògica processal" perquè, segons la seva manera de veure, a hores d'ara no té raons diferents de les que va tenir al seu dia per no trucar a declarar l'esposa del president del Govern.

Preguntada la portaveu del Govern i ministra d'Educació, Pilar Alegría, durant la roda de premsa posterior al Consell de Ministeri sobre si creia que el jutge estava alterant amb la seva actuació els resultats de les eleccions europees, ha dit que volia ser "absolutament cautelosa i prudent, i sobretot respectuosa amb la divisió de poders, i per tant amb el poder judicial”.

Tot i això, tot seguit ha assegurat que "tot aquest procés està resultant clarament estrany i groller, perquè hi ha una norma, una llei no escrita" que està "avalada pel Tribunal Suprem", sobre que "no es dicten qüestions judicials en processos electorals per no poder alterar els possibles resultats electorals", i, tot i això, en aquesta ocasió no s'ha respectat".