Cid afirma que la prioritat de Comuns és ''un govern de coalició d'esquerres''

El diputat dels Comuns al Parlament i director de campanya de la formació, David Cid, ha assegurat que treballaran per "fer possible un Govern de coalició d'esquerres", ja que considera que és l'única possibilitat que hi hagi un executiu fort i estable a Catalunya, ha dit.

En una entrevista aquest dilluns 13 de maig concedida a TV3 , ha dibuixat tres escenaris possibles després de les eleccions del diumenge 12. "Aquest Govern de coalició d'esquerres, una sociovergència" o una repetició electoral, ha apuntat.

Cid ha sostingut que el candidat de Junts+ i expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, apostava per "un acord entre el PSC i Junts" en el discurs després de conèixer els resultats, cosa que ha qualificat d'absolutament sorprenent.

"Òbviament, nosaltres no som a l'escenari de la sociovergència i no estem, evidentment, a l'escenari de la repetició electoral", ha subratllat, i ha afegit que vol un Govern de coalició d'esquerres a partir de propostes.

"Determinants"

Ha situat els Comuns com a "determinants" per formar una majoria d'esquerres, però ha insistit que aquesta majoria s'haurà de formar a partir de continguts concrets, i després ha emplaçat el PSC a explorar aquesta via si té voluntat de formar un Executiu de aquestes característiques.

Cid ha defensat que les prioritats dels Comuns passen per polítiques per afavorir l'accés a l'habitatge, i ha afegit: “Haurem de veure si el PSC té aquesta voluntat o en realitat no i vol girar cap a Junts, que és un escenari que no hi ha descartat durant la campanya electoral”.

La pèrdua de 2 diputats

El diputat de Comuns ha lamentat el resultat obtingut pel seu partit, que ha perdut dos escons (que passa de 8 a 6). "No són els resultats que esperàvem", i ha assegurat que en faran una anàlisi crítica.

També ha assenyalat que els Comuns han de millorar la seva “implantació territorial” al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, després d'haver perdut el diputat que tenien per la demarcació de Tarragona.

Preguntat per si aquests resultats donen per liquidat el procés independentista, Cid ha assegurat que no vol parlar en aquests termes, però ha constatat que no hi ha una majoria independentista al Parlament.