El CIS manté el PP al capdavant a l'abril... encara que el PSOE recupera alguns suports

El Baròmetre d'Opinió realitzat pel Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS) corresponent al mes d'abril manté el Partit Popular (PP) al capdavant amb una estimació de vot del 33,5%, però el Partit Socialista (PSOE) es recupera i puja fins al 32,5%, deixant la diferència reduïda a només un punt davant dels 2,7 punts percentuals que reflectien les dades del mes anterior.

A la tercera plaça es consolida Vox, que en aquesta ocasió aconsegueix una estimació de vot del 10,1%, mentre que Sumar cau per segon mes consecutiu i ara marca un 8,2%, un punt menys que al març. Per contra, Podem puja fins al 3,1%.

Darrere dels grans partits d?àmbit estatal apareixen formacions catalanes (ERC i Junts, tots dos amb prop de l'1,5% de la intenció de vots) i partits d'Euskadi, el Partit Nacionalista Basc (PNB) i EH Bildu. Totes dues formacions basques se situen al voltant de l'1% dels suports.

Alguna cosa per sota hi ha el Bloc Nacionalista Gallec (BNG), i formacions com el PACMA, Coalició Canària i Unió del Poble Navarro (UPN), entre d'altres.

| Europa Press

La corrupció, protagonista

Als sondejos hi ha un element que destaca per sobre de la resta: la corrupció. Casos com el de l'assessor de José Luis Ábalos, Koldo García, i el de la parella de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, provoquen que els dos grans partits d'Espanya vegin com l'ombra d'aquest fet torni a planar-se sobre ells.

Eleccions a la vista i pressupostos retirats

Tot i això, cal tenir en compte que hi ha altres variables que han marcat el dia a dia de la política espanyola l'últim mes.

Sense anar més lluny, la convocatòria de les eleccions al Parlament de Catalunya (previstes per al diumenge 12 de maig) i la retirada de la proposta de pressupostos generals de l'Estat han estat elements molt rellevants recentment.

També cal tenir en compte que, abans que els catalans passin per les urnes, hi haurà altres comicis. Seran diumenge que ve 21 d'abril a Euskadi, unes eleccions que es presenten amb un escenari poc clar (el PNB podria perdre la seva hegemonia).