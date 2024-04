Ciutadans impugna la candidatura de Puigdemont per a les eleccions catalanes

El grup parlamentari Cs ha presentat aquest dimecres un recurs davant de la Junta Electoral Provincial de Barcelona (JEPB) per impugnar la candidatura de l'expresident i cap de llista de Junts+ a les eleccions catalanes, Carles Puigdemont.

"El nostre recurs està molt ben fundat i podríem aconseguir que el senyor Puigdemont no sigui candidat en aquestes eleccions", ha declarat als mitjans el candidat de Cs al 12M, Carlos Carrizosa, davant del Palau de Justícia de Barcelona.

Carrizosa ha assegurat que Puigdemont s'hauria d'haver inscrit al Cens de Residents Absents a l'Estranger (CERA) per poder estar al cens electoral, ja que l'expresident va fixar el seu domicili a Bèlgica en presentar una demanda contra el periodista Albert Soler, ha explicat .

En no haver-ho fet, el dirigent de Cs ha remarcat que "Puigdemont no té en absolut complert el requisit per concórrer a aquestes eleccions". Des de Cs, calculen que en dos dies tindran la resolució del jutjat per aquest recurs, després de demanar al·legacions al partit de Junts+ Puigdemont per Catalunya.

"Si tots els candidats en aquestes eleccions hem de complir uns determinats requisits legals i els complim, el senyor Puigdemont no pot estar una vegada més per sobre de les lleis", ha afegit Carrizosa.

"Sabem com combatre'l"

El director de campanya de Junts+, Albert Batet, ha assegurat que saben com combatre i afrontar decisions com la de Cs de presentar un recurs davant de la Junta Electoral Provincial de Barcelona (JEPB) per impugnar la candidatura del cap de llista de Junts+ a les eleccions catalanes, Carles Puigdemont.

"Sabem com combatre'l, afrontar-lo, plantar cara, com aixecar-nos davant les adversitats i fer-nos respectar", ha subratllat aquest dimecres en roda de premsa, on ha evitat pronunciar-se sobre si veu possibilitats que prosperi.

Segons Batet, si alguna cosa han après durant els últims sis anys i mig és "a persistir, resistir i afrontar totes les adversitats", després de constatar que ja van intentar impedir que Puigdemont fos el candidat a les eleccions europees passades.