La clau del Hard Rock: Catalunya podria tenir Pressupostos aquesta setmana

La portaveu d'ERC, Raquel Sans, ha destacat aquest dilluns la "necessitat" que aquesta setmana es pactin els Pressupostos de la Generalitat per al 2024. En roda de premsa aquest dilluns a la seu republicana, Sans ha vaticinat que aquesta setmana "sigui ja definitivament, després de mesos de negociacions, la setmana dels Pressupostos”.

"Creiem que ha arribat el moment d'avançar i fer un pas més aquesta setmana", ha sostingut.

A més, ha assenyalat que els comptes per al 2024 s'incrementaran un 6,3%, destacant els augments en les partides en matèria d'educació, sanitat o cultura.

Ha assegurat que aquests pressupostos serviran per millorar la vida de la gent, i han rebutjat que "no han de ser els pressupostos ni d'ERC ni del Govern, sinó els pressupostos de la ciutadania de Catalunya".

Compromís amb el complex turístic del Hard Fock

Sobre el complex turístic del Hard Rock, projecte que recolzen els socialistes i al qual s'oposen els comuns, la portaveu republicana ha insistit que els comptes per al 2024 "no inclouen ni una sola línia ni una sola partida a favor o en contra d'aquest projecte".

Així mateix, ha destacat que hi ha una majoria a la Cambra catalana favorable a aquest complex recreatiu, assegurant que no és una condició dels republicans per a l'aprovació pressupostària. Tot i això, tal com va afirmar Aragonès, el Hard Rock haurà de ser una realitat si es volen aprovar els comptes amb el suport del PSC, i els Comuns hauran de passar per l'anella.

En aquest sentit, la portaveu republicana ha rebutjat que qualsevol formació política "estigui disposada a desaprofitar aquests recursos", que ha alertat que poden ser els darrers pressupostos expansius a causa de les regles fiscals suspeses per la pandèmia del Covid-19.

El PSC es mostra favorable a aprovar els comptes catalans

La portaveu del PSC, Èlia Tortolero, ha assegurat aquest dilluns que el PSC confia "a la paraula" del president de la Generalitat, Pere Aragonès, respecte al compliment de l'acord del 2023 sobre el projecte del Hard Rock.

"Per tant, donem per complertes les condicions que exigíem per poder començar a negociar un Pressupost del 2024", ha dit en una roda de premsa a la seu del partit.

Com va dir el cap de setmana, el líder del PSC, Salvador Illa, ha afirmat que les negociacions sobre els comptes de la Generalitat estan "avançats" i que, en donar per complert l'acord sobre el Hard Rock, no creuen que hagi canviat res respecte l'any passat en referència al seu suport als pressupostos.

Preguntada per l'oposició dels Comuns a Hard Rock a causa de la sequera, ha respost que una cosa és la construcció del centre recreatiu i una altra és que "tots els projectes d'aquest país s'han d'adequar a les restriccions".

El 'Dragon Khan' del tripartit

Al projecte del Hard Rock també s'ha referit el president de Junts al Parlament, Albert Batet, que va preguntar a Aragonès al Parlament si "farà cas al PSC o als comuns" en relació amb aquest projecte.

"Farem el que han fet els governs anteriors, que és tramitar aquest projecte en base a la normativa urbanística ia les actuacions que s'han fet, i complint els nostres compromisos, com no pot ser d'una altra manera, garantitzant la sostenibilitat de qualsevol projecte que es faci al país", va assenyalar Aragonès al Parlament, deixant clar que hauran de complir el que es va pactar per ERC.

Per a Junts, el Govern necessita "un acord de claredat" sobre què fer amb el Hard Rock perquè, al seu parer, escolten opinions diferents segons si parlen membres de l'Executiu català o d'ERC.

"O incompleixen amb el PSC o incompleixen amb els comuns. O forma part del 'Dragon Khan' del tripartit, que és: ens aprovem els pressupostos de Barcelona, a Catalunya ia Madrid, i que cadascú digui el que vulgui", ha apuntat el dirigent de Junts.