Quant cobraran els eurodiputats espanyols electes aquest 9J?

El Parlament Europeu, amb seu a Estrasburg i Brussel·les, és una de les institucions clau de la Unió Europea, i els eurodiputats que el conformen reben una compensació considerable per la seva feina. Un eurodiputat espanyol rep un salari bàsic mensual brut de 10.075,18 euros. Tot i això, la remuneració total mensual puja a aproximadament 20.000 euros a causa de diverses assignacions i dietes addicionals.

Això eleva els ingressos anuals al voltant de 240.000 euros. Els eurodiputats gaudeixen d'un règim fiscal favorable, ja que només tributen per la meitat dels ingressos, cosa que significa que paguen impostos sobre 121.000 euros anuals. A més a més, se'ls aplica una retenció de l'impost comunitari del 21%.

Els eurodiputats reben una dieta mensual per a despeses generals de 4.950 euros. Addicionalment, reben una dieta diària de 350 euros per estada, amb una assistència mitjana de 15 sessions mensuals, cosa que suma 5.250 euros addicionals al mes. Les despeses de viatge dels eurodiputats són reemborsades, i almenys dos terços de les seves despeses mèdiques són reintegrades. Això garanteix que els seus desplaçaments i necessitats de salut estiguin coberts sense impacte significatiu en els ingressos personals.

Cada eurodiputat té accés a fons mensuals de 28.412 euros per contractar assessors i finançar estudis especialitzats. Aquesta suma permet als parlamentaris comptar amb un equip de suport competent per abordar les seves responsabilitats legislatives.

En concloure el mandat, els eurodiputats reben una indemnització equivalent a un salari mensual per cada any de mandat. Aquest benefici proporciona un matalàs financer després de deixar el seu lloc al Parlament. Als 63 anys, els eurodiputats tenen dret a una pensió que correspon al 3,5% de l'assignació mensual per cada any de mandat. Això es tradueix en una pensió de 1.763 euros al mes després d'una legislatura i aproximadament 7.100 euros mensuals després de quatre mandats.

Per als parlamentaris que van ocupar el càrrec abans del 2009, hi ha un règim especial de pensió privada vehiculat a través d'una SICAV luxemburguesa. Per cada euro aportat per l'eurodiputat, el Parlament inverteix dos euros addicionals al seu nom i augmenta significativament els fons disponibles per a la seva jubilació.

Actualment, Espanya té 61 escons al Parlament Europeu, dos més que el 2019. Aquesta representació reforça la influència d'Espanya en les decisions legislatives de la Unió Europea i permet als eurodiputats espanyols tenir un paper crucial en la política comunitària.