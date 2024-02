Colau demana crear coalicions progressistes per garantir els drets

per Redacció CatalunyaPress ,

L'exalcaldessa de Barcelona i coordinadora dels comuns, Ada Colau, ha reivindicat aquest dissabte la presència de coalicions progressistes "en tots els nivells" que, per a ella, lluitin per garantir els drets i les llibertats dels ciutadans.

En la seva intervenció al Consell Nacional dels comuns, ha defensat que són "dels espais més clars i més transparents" per formar governs de coalició en àmbit municipal, autonòmic, nacional i europeu.

Ha assegurat que hi ha molts reptes als quals cal donar resposta, afegint que cap partit "podrà resoldre sol" aquestes qüestions.

Polítiques d'habitatge

Tot i defensar els governs de coalició progressista, Colau ha asseverat que des de la seva formació no lliuraran "xecs en blanc" perquè, segons ella, aquestes aliances han de garantir la creació de mesures per a tots els ciutadans.

Ha afegit que des dels comuns hi ha preocupació amb els socialistes davant de les polítiques d'habitatge, alertant de la possibilitat que el PSOE defineixi "a l'alça" l'Índex de Preus de Referència de Lloguer per a la declaració de zones tensionades que publicarà el Minister d'Habitatge i Agenda Urbana.

"Si el PSOE té la temptació de publicar un índex que no baixa els preus, ens trobareu al davant. I el replantejarem tantes vegades com calgui fins que l'índex sigui un índex efectiu i aconseguim baixar uns preus abusius que avui estan asfixiant l'economia ", ha reclamat.

Garantir la pau

També ha reclamat la necessitat d'acabar amb tots els conflictes bèl·lics, amb un èmfasi especial en la invasió russa a Ucraïna i la guerra a Gaza.

Ha assegurat que la comunitat internacional ha d'aïllar Israel, i ha sostingut que a Gaza "està en qüestió la humanitat sencera".

Colau ha agraït la implicació pública del president del Govern, Pedro Sánchez, amb el conflicte a Gaza, però li ha exigit "l'embargament total d'armes amb l'estat genocida d'Israel".

Ajuntament de Barcelona

Ha lamentat que els socialistes a Barcelona "estan renunciant a fer un pacte progressista, ampli i estable" a l'Ajuntament de Barcelona, després d'assegurar que es donava per fet que, igual que amb el Govern, es formaria un govern de coalició entre els socialistes i lespai de Colau.

En el discurs s'ha dirigit als republicans i als socialistes per demanar que no interposin "els interessos de partit per davant dels interessos de la ciutadania o de la societat".

Crisi climàtica

Ha retret la "hipocresia" de la Generalitat que, segons Colau, demana esforços als ciutadans per estalviar aigua però no reclama estalvi al sector turístic, ja que ha defensat que l'aigua és un dret fonamental amb què no s'hauria d'especular.

"Aquí serem màximament exigents, sigui en la negociació dels Pressupostos o en qualsevol altra negociació que es pugui produir", ha exposat.

Colau ha rebutjat que els comptes de la Generalitat del 2024 plantegin partides per al complex turístic del Hard Rock, i ha dit que "una vegada aquest projecte especulatiu del passat quedi descartat" els comuns acceptaran parlar d'habitatge, sanitat o educació.