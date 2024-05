Collboni augura un ''tres en ratlla'', amb un ple de governs socialistes

per Redacció CatalunyaPress

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha augurat aquest dissabte un "tres en ratlla" amb governs socialistes a Espanya, Barcelona i, ara, a Catalunya, per millorar en transport públic, educació i seguretat, entre d'altres àmbits: "Perquè l'altre al costat de la plaça Sant Jaume de Barcelona tindré el meu amic Salvador”.

Collboni ha protagonitzat un acte polític a Barcelona amb el president del Govern, Pedro Sánchez; el líder del PSC i vencedor a les eleccions catalanes, Salvador Illa, i la vicepresidenta tercera del Govern i candidata del PSOE a les europees, Teresa Ribera.

Acte després del 12 de maig

Collboni, que ha obert l'acte d'aquest dissabte, ha remarcat que la victòria socialista el 12 de maig a les catalanes ha estat també "inapel·lable" a la ciutat de Barcelona, amb un PSC que va guanyar a la majoria dels districtes de la capital .

L'alcalde ha qualificat la primera posició del PSC als comicis de diumenge com a "victòria transcendental" per a la història de Catalunya i tot Espanya, i ha reivindicat el diàleg per avançar en polítiques de progrés.

"Salvador està a punt d'iniciar una nova etapa que ompli d'il·lusió i esperança el conjunt de la ciutadania de Catalunya, que superi el conflicte i la ruptura", ha assegurat Collboni, que ha demanat construir un futur compartit.

Sobre les eleccions europees del 9 de juny, ha defensat "protegir i defensar com a demòcrates i com a socialistes" la Unió Europea, que qualifica de gran paraigua de la democràcia, i ha donat el seu suport als combatents ucraïnesos que lluiten per la llibertat, diu, i contra l'agressió russa a Ucraïna.