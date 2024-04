per Redacció CatalunyaPress

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha afirmat que són una ciutat de pau i per això condemnen "qualsevol tipus de violència com a via de resolució de conflictes", després de l'atac iranià a Israel.

En un missatge a X recollit per Europa Press, ha dit que l'escalada de violència al Pròxim Orient "requereix el treball actiu de tots els líders polítics internacionals". Per això, els ha demanat "trobar vies de solució diplomàtiques que permetin restablir l´estabilitat a la regió".