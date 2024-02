Collboni inverteix 4 milions per adaptar els clubs esportius a la sequera

L´alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha anunciat la creació d´un fons extraordinari de 4 milions d´euros destinat a equipaments esportius privats i públics de la ciutat. Aquesta mesura té com a objectiu ajudar aquests establiments a adaptar-se a les restriccions per sequera ia millorar-ne l'eficiència energètica.

Durant la seva intervenció al Consell de Federació Extraordinari del PSC Barcelona, Collboni ha posat èmfasi en la importància de brindar suport als clubs esportius en moments difícils com els actuals. "Els clubs esportius necessiten sentir que l'administració és al seu costat en aquest moment", va afirmar l'alcalde.

Així mateix, va fer una crida a les administracions perquè donin suport als diferents sectors afectats per les crisis, en lloc de culpar-los pels problemes. En aquest sentit, va destacar l'esforç del sector esportiu durant la pandèmia de Covid-19 i davant l'augment dels preus de l'energia.

Collboni també va informar que els fons per a aquest projecte s'obtindran dels pressupostos de l'Ajuntament de Barcelona per al 2024, els quals espera tenir llestos a partir del 22 de març.

Manca de decisions estratègiques

En un altre ordre d'idees, l'alcalde va expressar la preocupació per la manca d'inversió per part de la Generalitat durant la darrera dècada. Segons la seva opinió, cal prendre decisions estratègiques per millorar la situació en àmbits com l'educació, les infraestructures, el transport i la salut. En aquest sentit, va donar suport a Salvador Illa com el millor candidat per liderar el proper Govern.

Finalment, Collboni es va mostrar satisfet amb la gestió del seu govern els primers 250 dies i va destacar que la proposta de pressupost per a Barcelona el 2024 és la més alta de la història, amb una assignació considerable per a polítiques socials.