Collboni tanca la porta a Colau per acordar un Govern a Barcelona

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, vol aprovar els Pressupostos de l'Ajuntament per al 2024 a la seva negociació, donant cop de porta a les aspiracions dels Comuns d'Ada Colau, que buscaven reeditar un Govern de coalició a la capital catalana.

El tinent d'alcalde d'Economia de Barcelona, Jordi Valls, ha insistit a fitar les negociacions amb els grups als Pressupostos del 2024, que es votaran definitivament al ple del 22 de març, ia desvincular-lo de converses sobre la formació de govern.

Així s'ha pronunciat dimarts a la roda de premsa en què ha presentat la liquidació del Pressupost de 2023, preguntat per l'estat de les negociacions, després que els Comuns presentessin dimecres passat una proposta al govern socialista per pactar els Pressupostos i formar govern.

Des de llavors, no s'ha produït una nova reunió entre els equips dels Comuns i els socialistes ni està prevista de moment, i tampoc no hi ha hagut un "retorn" de la proposta per part del govern, expliquen fonts de BComú.

BComú vincula el seu suport als Pressupostos a un pacte de govern entre PSC, BComú i ERC, i van advertir que, malgrat tramitar els comptes a la Comissió Extraordinària d'Economia del febrer, votaran que 'no' al ple d'aquest març si no hi ha també un acord de governabilitat.

Els comptes es van tramitar inicialment amb el suport d'ERC (que va pactar els comptes amb el govern) i el dels Comuns, i el vot contra Junts, PP i Vox.

El PSC només negociarà "dins del marc del Pressupost"

Valls ha sostingut que continuaran parlant "dins del marc del Pressupost" i ha explicat que hi ha coincidències entre les dues formacions, encara que no ha volgut concretar quins són ni donar més detalls sobre les converses.

Preguntat per si considera un mal presagi l'esmena a la totalitat als pressupostos de la Generalitat que han presentat els Comuns, el tinent d'alcalde ha considerat que l'Ajuntament i la Generalitat "són coses separades".

"Els Comuns tenen una responsabilitat molt important perquè la seva posició determina l'aprovació d'un pressupost al Govern de la Generalitat i al govern de l'Ajuntament. És una decisió que ells han de prendre. No em pronunciaré gens respecte al que han de fer", ha respost Valls.