Els col·lectius als quals Puigdemont crida a votar

El candidat de Junts+ a les eleccions al Parlament, Carles Puigdemont, ha trucat aquest dilluns a mobilitzar i convèncer aquesta última setmana de campanya els indecisos i els que es plantegen no votar el 12 de maig.

"Aquesta setmana, fins que tanquin els col·legis electorals, hem d'anar a buscar i mobilitzar tots els que encara no han decidit anar a votar. Hi ha gent que ha decidit no anar votar, i cal convèncer els que han decidit anar a votar. votar i no saben qui", ha reclamat en un míting a Argelès-sur-Mer (França).

Per Puigdemont, aquesta última setmana és decisiva per convèncer i mobilitzar els dos col·lectius, als quals ha demanat explicar que el vot a Junts+ és doblement útil perquè, segons ell, són l'única opció independentista amb possibilitats de guanyar i perquè són els únics que poden provocar "un mal de panxa" a Madrid.

Vot que val per dos

"No hi ha gaires més vots que puguin provocar això, això té el seu valor. Per tant, val per dos el vot a Junts, val per reforçar una opció amb capacitat de guanyar i val perquè allà on han d'estar preocupats, estiguin preocupats i amb raó “, ha sostingut.

Després de detectar nervis en molts adversaris, entre els quals els socialistes, ha cridat a convertir aquests dies en la setmana de la mobilització per donar la benvinguda “a la reactivació del país i de la societat catalana i per dir adéu a la repressió, a la paràlisi ia autoflagel·lar-se", entre altres qüestions.

I és que, segons Puigdemont, Catalunya necessita un nou impuls en matèria educativa, sanitària, en llengua, seguretat, medi ambient, però avisa que "res d'això no serà possible" si no es mobilitza el vot a Junts, tampoc la possibilitat de recuperar el camí cap a la independència amb unitat.

"Un petit esforç"

Tot i reconèixer que hi pot haver raons per estar enfadat, desil·lusionat i per desconfiar, ha demanat tenir en compte tot el que considera que està en joc, i per això ha cridat a fer "un petit esforç i sacrifici" i acudir a votar aquest diumenge .

"És millor anar a votar amb dubtes que no tenir cap dubte de quina Catalunya ens espera si governen els socialistes. És així de clar i així de dramàtic", ha advertit.

A més de reivindicar que l'1-O van escriure una de les pàgines de la història de Catalunya, ha advocat per escriure'n una altra sobre "la lluita d'aquest poble per la conquesta del seu destí".

"Només tenim una arma, posats a ser terroristes, tenim la papereta. És una arma, efectivament, de construcció massiva d'esperança, de futur, de país", ha afegit Puigdemont, després de demanar que el vot ha d'entendre a Catalunya, a Madrid ia la resta d'Europa.