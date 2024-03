Comença la guerra entre el PSOE i Sumar: Israel crea una bretxa al Govern

Nova bretxa al Govern de coalició format pel PSOE i Sumar. El Ple del Congrés, amb els vots del PSOE, PP, Vox i els independentistes, ha rebutjat aquest dijous trencar relacions amb Israel per la seva ofensiva a Gaza, com plantejava Podem i va es va afegir Bildu, el BNG i tot Sumar excepte el portaveu d'Exteriors, el diplomàtic Agustín Santos, que ha optat per votar en contra.

Respecte a la posició del seu diputat, un dels fitxatges de Yolanda Díaz per a la llista de Sumar a les últimes eleccions generals, fonts del grup han explicat que es tracta d'una "discrepància pactada" amb Santos, que no tindrà cap conseqüència en termes de règim disciplinari.

Concretament el mateix Santos va conversar ahir amb la direcció del grup parlamentari i va exposar que per la seva trajectòria com a diplomàtic no votaria a favor d'aquest punt. Així, es va arribar al consens que a la iniciativa pogués tenir llibertat de vot i, en conseqüència, no serà sancionat i respecten la seva postura.

Els set punts de la proposició no de llei de Podem s'han votat de manera separada i únicament han prosperat el relatiu a instar el Govern a redoblar els seus esforços per aconseguir l'obertura de corredors segurs que permetin l'entrada d'ajuda humanitària a Gaza. Només Vox hi ha votat en contra i el diputat de Sumar ha optat per l'abstenció.

Junts vota amb PP, PSOE i Vox

Tampoc no ha tirat endavant els apartats relatius a la suspensió immediata del comerç d'armes d'Israel, un embargament total d'armes al si de la UE amb aquest país, promoure al si de la UE sancions contra responsables de crims de guerra i el suport a la investigació de la Fiscalia de la Cort Penal Internacional, malgrat que el PSOE ho ha donat suport amb el seu vot afirmatiu. I és que els independentistes de Junts s'han alineat amb PP, Vox i UPN per tombar-los.

Alhora, i amb els vots del PP i Vox, s'ha rebutjat la reclamació de suspendre l'acord d'associació estratègica entre la UE i Israel, on els socialistes s'han abstingut.

Després de la votació la líder de Podem, Ione Belarra, ha lamentat profundament que PP, Junts i Vox hagin "boicotejat" la seva iniciativa que demanava trencar relacions amb Israel pel seu "genocidi" contra el poble palestí, tot i que ha saludat que els socialistes votessin favor d'un embargament de la compravenda d'armes al Govern de Benjamin Netanyahu.

"Per tant, entenc que els propers dies el Govern d'Espanya acordarà la suspensió de la compra, la venda i el transport d'armes que estan passant pel nostre país", ha emfatitzat la diputada del Grup Mixt en declaracions als mitjans.

Qüestionada sobre com ha rebut que tots els diputats de Sumar donessin suport a trencar relacions amb Israel tret del diplomàtic Agustín Santos, que va ser número dos a la llista de Yolanda Díaz a Madrid, Belarra ha llançat que "es valora per si mateix".