Comencen les compareixences pel cas mascaretes: el torn de Koldo i Salvador Illa

Les comissions d'investigació sobre la compra de material sanitari durant la pandèmia arrenquen aquest dilluns 22 d'abril la fase de compareixences rebent al Senat Koldo García Izaguirre, l'exassessor de l'exministre José Luis Ábalos a Foment, que dóna nom a la trama de cobrament de mossegades per l'obtenció de contractes públics, i al Congrés a l'exministre de Sanitat i actual candidat del PSC a la Generalitat, Salvador Illa.

Després de diversos intents infructuosos, la Cambra Alta va localitzar García Izaguirre dijous passat i l'ha citat per dilluns a les onze del matí. Com tots els compareixents, l'exassessor d'Ábalos està obligat a presentar-se davant de la comissió, però no té obligació de respondre els grups parlamentaris perquè està investigat per l'Audiència Nacional.

Així, el que és previsible és que s'aculli al seu dret de guardar silenci per preservar la seva estratègia de defensa i no comprometre'n les declaracions judicials. Encara que ho faci, els portaveus dels diferents grups li podran plantejar les preguntes que considerin oportunes durant el temps que se'ls ha assignat.

Interrogatoris més àgils al Congrés

Tant al Senat com al Congrés, els compareixents que ho desitgin podran fer una intervenció inicial de 10 minuts abans que els interroguin, però els interrogatoris seran més llargs a la Cambra Alta i més àgils a la Baixa.

En concret, al Senat els grups comptaran amb 30 minuts cadascun per plantejar les seves preguntes si hi ha un únic compareixent o amb vint si hi ha programada més d'una compareixença a la mateixa sessió. Al Congrés, el temps de cada interrogatori s'ha fixat en tots els casos en 15 minuts.

Mentre Koldo García compareix al Senat, al Congrés ho farà la presidenta del Tribunal de Comptes, Enriqueta Chicano, que fa dues setmanes ja va anar a la Cambra per exposar el resultat de les set fiscalitzacions que ha fet aquest òrgan sobre els contractes d'emergència per a la compra de material anticovid subscrits el 2020 per diferents ministeris, algunes comunitats, empreses públiques i organismes autònoms.

El fiscalitzador va detectar empreses que van copar contractes, retards en l'execució d'alguns i alguns defectes en la motivació de la seva urgència, assumptes pels quals els diferents grups podran preguntar al màxim responsable. El tribunal va realitzar fiscalitzacions específiques sobre els ministeris de Foment, on treballava Koldo, i de Sanitat, que en va signar la majoria.

La comissió del Congrés rebrà a les 4 de la tarda Illa, que té cita al Senat dos dies després. El ministeri va tancar el gruix dels contractes adjudicats analitzats pel Tribunal de Comptes, per valor de 513 milions d'euros.