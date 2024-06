Comín recorda a Illa que ''no té majoria per ser president''

El cap de llista de Junts a les eleccions europees, Toni Comín, ha trucat aquest dilluns al primer secretari del PSC, Salvador Illa, a aplicar-se la humilitat "per entendre que no té majoria per ser president".

En roda de premsa per explicar la prioritat de la seva formació amb el Corredor Mediterrani, ha recorregut a la ironia per respondre a Illa: "Quan exigim una actitud als altres, ens ho hem d'aplicar sempre a nosaltres, i per tant això em fa tenir esperança que Salvador Illa serà prou humil per entendre que no té majoria per ser president”.

"Veig que ell segueix insistint a postular-se per a la investidura, però potser la humilitat l'hauria de portar a entendre que el bloc independentista té 59 diputats i l'unionisme progressista 48. Les matemàtiques són unes grans aliades de la humilitat perquè t'obliguen a reconèixer la realitat tal com és", ha afegit.

També ha qualificat d'"inexplicable" que la Llei d'Amnistia encara no s'hagi publicat al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE), i ha preguntat si la finalitat és que els efectes de la norma no es puguin notar fins després de les eleccions europees.

"Són rebequeries de perdedor tot això. Ho dic amb respecte, en el sentit que a nosaltres tampoc ens treu el somni, perquè ja hem guanyat", ha sostingut Comín, després d'erigir Junts com la formació que ha aconseguit que l'amnistia fos una realitat.

Campanya

Amb l'objectiu de revalidar i millorar els resultats de fa cinc anys, el cap de llista ha avisat que lluiten contra la idea que les eleccions europees són "irrellevants" i contra el cansament dels ciutadans d'haver de tornar a votar després les catalanes.

Així, ha convidat el president de la Generalitat en funcions, Pere Aragonès, a explicar als catalans el motiu pel qual no va fer coincidir els comicis, tot assegurant que desconeix la resposta.

Corredor mediterrani

Sobre el Corredor Mediterrani, Comín ha acusat l'Estat de preferir "perjudicar el conjunt de l'economia espanyola" abans que permetre que Catalunya acceleri el potencial que té per convertir-se en un pol geoeconòmic.

Així, ha criticat l'"obsessió" de l'Estat a prioritzar el Corredor Central davant del Mediterrani i ha avisat que el dèficit en l'execució pressupostària significa frenar la posada en marxa de la infraestructura.

També ha alertat que volen posar una tercera via perquè el traçat tingui l'opció de l'ampli ibèric i l'ampli europeu perquè puguin passar trens de passatgers i de mercaderies: “És una presa de pèl”.

"Quan la Comissió Europea diu, per favor, desenvoluparem la xarxa ferroviària europea, és perquè estem parlant de poder substituir el transport de carreteres pel transport ferroviari, i això és vital en la lluita contra el canvi climàtic", ha asseverat.

Per Comín, el ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente, ha de respondre a la societat civil "que li ha proposat un traçat alternatiu i no ha dit res".

"No acceptarem que es compleixi el calendari amb un mal traçat, perquè tenim dret a totes dues coses. Tenim dret al traçat que toca amb el calendari que toca", ha recalcat.