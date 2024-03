La Comissió de Justícia del Congrés ha aprovat aquest dijous el nou dictamen de la Llei d'Amnistia incorporant les quatre esmenes transaccionals que el PSOE ha pactat amb els independentistes d'ERC i Junts.

La iniciativa ha tirat endavant per 20 a 17 vots en comptar amb el suport del PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNB i Podem com a representant del Grup Mixt, i davant del 'no' de PP i Vox.

La Llei d'Amnistia va haver de tornar a la comissió el 6 de febrer passat, després que una setmana abans Junts votés en contra en la votació de conjunt a què va haver de sotmetre's al Ple per tenir caràcter orgànic.

Ple extra la propera setmana

Un cop aprovat aquest dijous la comissió, el nou dictamen de la Llei d'Amnistia s'elevarà al Ple del Congrés, que la tramitarà la setmana que ve.

Això sí, com que l'ordre del dia ja estava tancat i la seva modificació exigiria una unanimitat que ni el PP ni Vox concedirien, el PSOE i els seus aliats forçaran un segon ple, dijous 14, en què es debati i voti la proposició de llei de forma monogràfica.

En aquest Ple extra només es votarà el dictamen de la Comissió de Justícia, ja que el PSOE i els seus socis han retirat totes les esmenes que eren vives i descarten qualsevol modificació més.

Com que és una norma de rang orgànic necessitarà el vot favorable de la majoria absoluta de la Cambra (176 diputats) per tirar endavant, per la qual cosa no cal cometre errors ni hi ha d'haver absències.

Si la llei prospera al Ple, la iniciativa s'enviarà al Senat perquè continuï el seu recorregut. El PP té majoria absoluta a la Cambra Alta i pensa retardar al màxim els tràmits.

En qualsevol cas, no ho podrà fer més de dos mesos ja que aquest és el límit que estableix la Constitució, de manera que l'entrada en vigor es calcula per a finals de maig.

Però si al proper Ple del Congrés la llei no arribés a aquest llindar mínim de 176, com va passar el 30 de gener passat, ja no hi hauria una nova oportunitat i tot el procediment parlamentari hauria de començar des del principi amb la presentació d'una nova proposició de llei.

Repetició d'arguments

En el debat celebrat a la Comissió de Justícia, els principals grups parlamentaris han repetit els arguments que defensen en els últims mesos.

Tant el PP com Vox han advertit que la Llei és una mera transacció "corrupta" per mantenir Pedro Sánchez al Govern a canvi dels vots de les formacions independentistes, que al seu parer tornaran a declarar la independència de Catalunya.

"Tornan a portar una llei injusta i inconstitucional amb què Sánchez vol amnistiar els delictes més greus perquè el segueixin mantenint al poder", ha lamentat la secretària general del PP, Cuca Gamarra durant la seva intervenció.

Ha retret al PSOE les seves afirmacions que els "repugna la corrupció" alhora que estan disposats a amnistiar-la. "El seu poder està unit a la corrupció", ha afegit.

Per Gamarra, l'amnistia és una norma "corrupta" perquè és un "pagament" que els socialistes han de fer per mantenir-se al poder i ha lamentat que hagin aconseguit "empitjorar" encara més la norma amb unes esmenes que la fan "més inconstitucional" ".

En la mateixa línia ho ha expressat el portaveu de Vox de Justícia, Javier Ortega-Smith, que ha lamentat que aquesta Llei suposi "un cop d'estat contra les institucions".

"És l'atac més despietat a la divisió de poders ia la independència del poder judicial", ha retret. A més, ha acusat el Govern de Sánchez de "donar-los permís" per tornar a dur a terme una declaració d'independència.

"És una declaració descarada d'impunitat", ha sostingut.

Arreglar el que van ajudar a fer malbé

Per contra, el socialista Francisco Aranda ha assegurat que la llei d'Amnistia busca arreglar que el que segons la seva opinió el PP "va ajudar a fer malbé" i alhora ha acusat els populars d'usar Catalunya "per encendre els ànims a la resta" d'Espanya" amb l'objectiu d'obtenir rèdits polítics i electorals.

Considera a més que estan fent un pas decisiu a un treball "polític i jurídic que contribuirà de forma decisiva a la convivència" a obrir una etapa nova a Catalunya.

"Nosaltres creiem en el diàleg, la convivència i la política, no estem sols i seguirem entestats en aquest camí", sosté.

I davant d'això, el polític socialista creu que el PP es decanta per "prestar els vots, l'estratègia i la veu, que és el més dur, a l'altra dreta". "¿A quins interessos serveixen si no serveixen els interessos de la ciutadania?", ha lliscat.