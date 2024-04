La comissió de mascaretes del Congrés sol·licita un 83% de documents del PP

per Helena Celma

Més del 80% dels documents que demanarà la comissió d'investigació del Congrés sobre els contractes d'emergència fa referència a administracions governades pel PP, principalment els governs autonòmics de Madrid, Andalusia i Galícia, i amb prou feines un 12% té relació amb l'anomenat 'cas Koldo' que va esclatar al febrer després de la detenció de Koldo García Izaguirre, que va ser assessor del llavors ministre socialista José Luis Ábalos.

En total, el PSOE i els seus socis de Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNB i Coalició Canària van aprovar 369 sol·licituds de documentació a diferents institucions.

A més del Govern central, autonòmics, locals o provincials, es reclama informació al Tribunal de Comptes i els seus equivalents, la Fiscalia, l'Audiència Nacional, l'Agència Tributària i el Registre Mercantil, entre d'altres.

L'objecte d'aquesta investigació parlamentària impulsada pel PSOE són "els processos de contractació per a l'adquisició de material sanitari per part del conjunt de l'Administració General de l'Estat i els seus diferents organismes", així com els duts a terme a les diferents administracions públiques.

Els socis obliguen a demanar dades sobre el "Cas Koldo"

Però, com passa amb les 134 compareixences aprovades, a les sol·licituds d'informació s'han primat també els assumptes relatius a altres administracions, majoritàriament governades pel PP, sobre les quals versen sobre contractes subscrits per l'Administració General de l'Estat.

Així, del total de 369 peticions només 45 (el 12%) estan relacionades amb el 'cas Koldo'. D'aquestes, tan sols cinc es cursen al Govern central o ens dependents del mateix i cap d'elles era al llistat inicial registrat pel PSOE.

Per exemple, a instàncies de Sumar, el Congrés ha acabat demanant còpia dels contractes adjudicats a Solucions de Gestió i Suport a Empreses per part dels ministeris de Transports i Interior, Ports de l'Estat, Adif i la Subdirecció General de gestió econòmica i patrimonial , així com l'informe de l'Oficina Nacional de Recerca del Frau, sobre les activitats dels Víctor d'Aldama i Juan Carlos Cueto, i la seva vinculació amb l'empresa de la trama.

Els contractes d'Illa

Com volia el soci minoritari del Govern, es demana a l'Audiència Nacional el sumari del 'cas Koldo' ia la Fiscalia Anticorrupció el seu informe del setembre del 2022 sobre els cinc contractes que el Ministeri de Sanitat va adjudicar a l'empresa FCS Select per valor del 268 milions d'euros.

Les altres referències a la trama de l'exassessor d'Ábalos assemblen a les sol·licituds de documentació que es fan a institucions de les Balears (un total de 26, el 7,04%) ia les Canàries (13, el 3,5%).

En el cas de les Balears, des del principi els socialistes van apostar per demanar els contractes subscrits pel Govern de l'ara presidenta del Congrés, Francina Armengol, amb l'empresa de la trama i les dades sobre l'actuació de l'Executiu de Marga Prohens sobre la reclamació que es va fer a la companyia per incompliment del contrari.

No obstant això, en el cas de les Canàries el PSOE volia limitar-se a sol·licitar els informes de control financer del Servei Canari de Salut i dades sobre l'actuació del Tribunal de Comptes, però al final va acabar acceptant les propostes de Coalició Canària i se n'han sol·licitat els expedients dels contractes que l'Executiu d'Àngel Víctor Torres va adjudicar a la 'Solucions de Gestió'.

La resta de la documentació sol·licitada per la comissió té a veure amb casos registrats en institucions governades pel PP i ja eren al llistat original del PSOE. Així, hi ha 93 sol·licituds que afecten la Comunitat de Madrid (25% del total); 84 a Andalusia (22,7%); 83 a Galícia (22,45%); 36 a l'Ajuntament de Madrid; nou a Castella i Lleó (2,43%) i una, a Múrcia.

Fiscalitzar l'entorn d'Ayuso

A més de demanar nombrosa documentació sobre els contractes de compra de material sanitari de totes aquestes institucions, en el cas de la Comunitat de Madrid, el llistat inclou diverses peticions sobre l'entorn més proper a la presidenta, Isabel Díaz Ayuso.

Així, se sol·licita documentació sobre el cas 'Avalmadrid' --el deute de la mare d'Ayuso i els seus socis amb aquesta entitat-- i sobre la contractació per part de la CAM a empreses vinculades al germà de la presidenta, Tomás, a la mare de tots dos, Isabel Ayuso, i Alberto González Amador, parella de la mandatària.

Entre moltes altres coses, el Congrés reclama a l'Agència Tributària les declaracions d'IRPF, IVA i Societats de Tomás Díaz Ayuso i González Amador, així com l'informe en què s'atribueix a aquest darrer dos suposats delictes de frau fiscal.

D'altra banda, el Congrés també vol saber sobre els contractes que ha adjudicat la CAM des del 2020 a Room Mate, propietària de l'aparthotel on es va allotjar Ayuso durant la pandèmia, així com els contractes de lloguer o cessió de la companyia i de la seva propietari Enrique Sarasola amb la presidenta.

La investigació que va ordenar Casado

Als registres de la propietat se li reclamen la certificació de les propietats immobiliàries en què constin com a titulars Ayuso, el seu germà i el seu xicot.

A la mateixa presidenta madrilenya se li demana documentació sobre les relacions econòmiques, societàries, préstecs, donacions o situacions de participació de propietats d'immobles que pugui mantenir amb el seu xicot o el seu germà, ia la seva parella li reclamen els contractes de lloguer des del 2018 i els que tingui amb Babia Capital SL, propietària d'un àtic a l'edifici on hi viu la parella.

A més, la comissió ha demanat al PP informes sobre la investigació interna realitzada sobre el cobrament de comissions per la venda de material sanitari per part Tomás Díaz Ayuso, que va ordenar l'anterior líder del partit, Pablo Casado.

L'Ajuntament de Madrid també rebrà 36 peticions relatives dades sobre l'estafa de les màscares per la que investiga els comissionistes Luis Medina i Alberto Luceño, així com sobre el seu conveni amb l'Empresa de Serveis Funeraris.

Bendodo i Bravo, al punt de mira

Gran part de les 84 peticions relatives a Andalusia versen sobre els contractes, subvencions o ajudes concedides per la Junta a una desena d'empreses implicades en el 'cas maletins del SAS', una suposada trama de mossegades per la compra de material sanitari que va ser arxivat per la Justícia i que va esquitxar el llavors Conseller de Presidència de la Junta i ara portaveu del PP a la comissió d'investigació, Elías Bendodo.

També se sol·liciten dades sobre les instruccions emeses per la Conselleria d'Hisenda, aleshores en mans del responsable econòmic del PP Juan Bravo, per a la realització de 4.000 contractes d'ocupació pública exprés en pandèmia, i tots els expedients de contractació amb l'asseguradora Asisa on va acabar recalant l'exviceconseller de Salut Miguel Ángel Guzmán.

Un altre paquet de sol·licituds tenen com a objectiu la documentació relativa a les suposades irregularitats dels contractes de la Diputació d'Almeria i l'ajuntament de Fines, a la mateixa província.

I la família de Feijóo

A la Xunta de Galícia se li demanen tots els expedients dels seus contractes amb Eulen entre el 2008 i el 2023. D'aquest grup empresarial és directiva Micaela Núñez Feijóo, germana del líder del PP, de la qual se sol·liciten les declaracions d'IRPF des del 2015.

També es reclamen els contractes com el servei de rastreig de casos de la covid-19 prestat per Universal Support, empresa de telemàrqueting vinculada al cunyat de Feijóo. Finalment, també demana documentació sobre suposades irregularitats en la contractació de material sanitari a Castella i Lleó.