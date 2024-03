Comissió de Venècia sobre l'amnistia: les interpretacions contràries del PSOE i el PP

La Comissió de Venècia, un òrgan consultiu del Consell d'Europa establert el 1990, ha donat suport aquest divendres a la llei d'amnistia, tot i que no ha deixat d'expressar crítiques sobre la pressa amb què s'ha dut a terme la tramitació al Congrés dels Diputats.

Després de tres mesos d'anàlisi, aquesta decisió representa un suport per al Govern, especialment considerant que va ser el Partit Popular qui va recórrer a aquest organisme en un intent d'utilitzar-lo com a eina contra Pedro Sánchez.

Això influirà en la tramitació al Senat, on la llei serà rebutjada en comptar amb una majoria del partit popular.

Aquesta decisió ha estat presa de manera diferent per PP i PSOE.

PP

El PP ha assegurat que la Comissió de Venècia ha introduït el seu dictamen sobre la proposició de llei d'amnistia les al·legacions que ha aportat el Senat, en què es denuncia que aquesta norma inclogui "alguns delictes de terrorisme", alhora que ha censurat una "vulneració de la separació de poders i la independència del poder judicial".

Segons fonts de la Presidència del Senat, el Ple de la Comissió de Venècia que ha aprovat el dictamen sobre la proposició de llei d'amnistia ha acceptat introduir les esmenes proposades per la Cambra Alta, en què el PP té majoria absoluta. El mateix president de la institució, Pedro Rollán, ha intervingut al Ple que ho debatia.

En aquest context, els populars afirmen que el dictamen de la Comissió de Venècia "denúncia que la Llei d'Amnistia permet que alguns delictes de terrorisme tipificats com a tals per les directives europees puguin ser ara amnistiats".

Alhora, la Comissió de Venècia censura que "vulnera la separació de poders i la independència del poder judicial" amb aquesta proposició de llei de l'amnistia, segons el PP.

Els populars diuen que el dictamen també assegura que la comissió d'investigació del Congrés no pot citar jutges ni demanar-los que es presentin informes.

Segons el president del Senat, Pedro Rollán, un altre dels punts que ha acceptat el Consell d'Europa té a veure amb els números per aprovar la proposició de llei d'amnistia: "La Comissió de Venècia adverteix de la necessitat d'una majoria qualificada més alta per aprovar una llei com aquesta, i no quedar-se en la majoria requerida simplement per una llei orgànica”.

I respecte al que abasta l'amnistia, els populars afirmen que la Comissió de Venècia "denúncia que no hi ha cap causa justificada per ampliar l'abast temporal de l'amnistia i parla de reduir aquest abast temporal".

"La Comissió de Venècia adverteix que no hi ha cap vincle causal perquè l'aplicació de l'amnistia s'hagi estès ara perquè es comenci a aplicar des de l'1 de novembre del 2011", asseguren els populars.

PSOE

El PSOE sosté que el dictamen aprovat aquest divendres per la Comissió de Venècia sobre la Llei d'Amnistia conclou que la norma s'està tramitant "amb totes les garanties" i que el seu contingut "s'emmarca dins del dret constitucional espanyol i també en el marc del Dret Europeu".

Així ho ha assenyalat en declaracions a la premsa la secretària segona de la Mesa del Congrés, la socialista Isaura Leal, que s'ha desplaçat a la ciutat italiana per assistir a la reunió plenària que hi celebra aquest òrgan del Consell d'Europa.

Leal ha destacat que l'informe que aquesta comissió ha elaborat a instàncies del PP s'ha aprovat per "unanimitat" i s'ha declarat "enormement satisfeta" perquè, des del punt de vista, ha quedat acreditat que la proposició de llei que el Congrés ha enviat al Senat hi té cabuda "en el marc del Dret internacional i del Dret europeu".

Segons ha destacat, el dictamen de la comissió també assenyala que la llei és respectuosa amb "el principi d'igualtat" i la "separació de poders" i que s'ha tramitat "d'acord amb els procediments establerts" i "amb totes les garanties".

Segons la seva opinió, la Comissió de Venècia deixa així clar que no calia reformar la Constitució per aprovar una amnistia, com defensava el PP.