Es compliquen els Pressupostos: sense acord amb els Comuns i esmena de Junts

per Redacció CatalunyaPress

Manquen menys de 48 hores per a un Ple del Parlament fonamental en clau pressupostària... i l'escenari no podria ser més incert.

I és que aquest dilluns al matí 11 de març s'han conegut dues informacions relatives a la negociació ia la possible aprovació dels comptes que no són favorables a Esquerra Republicana.

D'una banda, els de Pere Aragonès han mantingut una reunió aquest matí amb els Comuns. Durant una hora, les dues parts han negociat sobre la postura actual dels ecosocialistes, que dies enrere van presentar una esmena a la totalitat als comptes.

El matx ha acabat sense acord... i el portaveu de la formació, Joan Mena, ha estat crític amb la postura actual dels republicans. Mena ha censurat que ERC pressioni Sumar sobre els comptes catalans i els vinculi als Pressupostos Generals de l'Estat (PGE).

"La decisió dels Pressupostos de Catalunya, evidentment, la prendrem a Catalunya", ha assegurat aquest matí des del Parlament. "Un partit que apel·la a la sobirania de Catalunya vol que els seus comptes es decideixin a Madrid", ha afegit.

De la mateixa manera, el portaveu ha tornat a deixar clar que la condició sine qua non dels Comuns per negociar-los és que el Govern descarti el projecte del Hard Rock. Mena ha subratllat que "no té res a veure l'aprovació dels PGE, que li toca plantejar-los al Govern de l'Estat i li tocarà decidir-los als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats, amb els pressupostos de Catalunya que s'estan decidint en aquests moments al Parlament".

Esmena a la totalitat de Junts

A aquestes males sensacions amb els Comuns cal afegir-hi un altre revés aquest mateix matí: els antics socis de govern d'ERC, Junts per Catalunya, han presentat una esmena a la totalitat. Cal tenir en compte que aquest dilluns 11 de març era el darrer dia hàbil per interposar-la.

De fet, la formació ha recordat que la setmana passada ja van esmenar la totalitat a la llei d'acompanyament.

Així, a més de Junts, han presentat esmena a la totalitat als comptes els Comuns, la CUP, Vox, Ciutadans i el Partit Popular.