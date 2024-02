Compte enrere per al 18-F: les eleccions gallegues, més obertes que mai

Galícia viu les seves eleccions més incertes dels darrers vint-i-cinc anys. Són també uns comicis que poden tenir repercussions importants en la política estatal.

Alberto Núñez Feijóo no va a les paperetes però s'hi juga molt. Si el Partit Popular perd la majoria a ningú no se li escapa que li poden començar a moure la cadira. Quin futur pot oferir Feijóo als conservadors després d'una victòria pírrica a les generals i una eventual pèrdua del bastió gallec?

Feijóo s'ha multiplicat pel camp durant la campanya visitant granges i mercats de pobles petits. Aquesta hiperactivitat s'explica en part per la necessitat d'assegurar l'esvalotat graner rural. De fet, algunes enquestes han alimentat el nerviosisme al PP de Galícia, habitualment habituat a la majoria absoluta amb un còmode matalàs.

Els sondejos que obren la porta a un canvi a la Xunta són minoritaris però existeixen i això és tota una novetat a Galícia. A més, la majoria dels que apunten una majoria coincideixen a assenyalar un descens del suport als conservadors, que parteixen de 43 diputats.

La majoria dels sondejos els col·loquen en un ventall d'entre 38 i 40, encara que el sorprenent CIS de dilluns els concedeix només una forquilla d'entre 34 i 38. Males notícies per al PP, sobretot tenint en compte el precedent de les eleccions generals.

Trenta-vuit és el número màgic, el que concedeix la majoria absoluta. Tot el que sigui no arribar a aquesta xifra es podrà considerar un fracàs tant d'Alfonso Rueda com del mateix Alberto Núñez Feijóo, fins i tot si, com apunten algunes enquestes, aconsegueixen salvar els mobles amb 37 d'un eventual pacte amb una altra força de dretes.

El PPdeG ha reaccionat a unes enquestes més estretes del que està acostumat amb durs atacs contra el nacionalisme. El motiu és que dilluns només hi ha dues opcions plausibles, o segueix el govern liderat d'Alfonso Rueda o entra un executiu producte d'una coalició d'esquerres, liderada per la portaveu del Bloc, Ana Pontón.

Els vents demoscòpics bufen de popa a les espelmes del BNG des de fa temps -encara que a les generals es van emportar una clara decepció quan Sumar va treure uns resultats a Galícia molt similars als nacionalistes- però han refermat l'última setmana. 31 els concedeix lescenari més favorable del CIS.

Si rupturistes i nacionalistes gairebé van empatar al juny, com és possible que les enquestes situïn el Bloc en un ventall de 21-31 i Sumar només en 0-2? La raó principal és que a Galícia no es vota igual en unes generals, en unes municipals o en unes gallegues. Per norma, els millors resultats dels nacionalistes són sempre les eleccions autonòmiques i els socialistes a les municipals.

Un altre motiu de l'avenç del Bloc a les enquestes és que Pontón porta lustres venent amb eficàcia una imatge moderada del BNG, molt lluny dels histrionismes de l'etapa de Xosé Manuel Beiras i l'ortodòxia comunista que predica la generació veterana de la UPG, el principal partit del front, en què també milita Pontón. Gràcies a aquesta política d'estendre ponts, la nacionalista va aconseguir, a més a més la reconciliació amb Beiras i Martiño Noriega, caps més visibles dels que van abandonar el BNG fa quinze anys seduïts per les marees. Aconsegueixi o no fer-se amb la presidència de la Xunta, aquesta és una foto històrica que es pot traduir en diversos escons, gràcies a la popularitat que posseeix Beiras i, en menor mesura, el seu dofí Noriega.

Amb tot, la posició de Pontón el 19 de febrer també pot acabar sent complicada. La seva estratègia no és exempta de riscos. Fa mesos que ella i el seu equip alimenta la certesa que Galícia tindrà la seva presidenta i que serà una nacionalista. Cap de les dues coses no ha passat mai i no succeiran si fem cas a la mitjana de les enquestes.