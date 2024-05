Conclau a Esquerra per negociar la futura investidura

per Redacció CatalunyaPress

La secretària general d'Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Marta Rovira, ha convocat els líders territorials republicans a una reunió en el marc de les negociacions d'una possible investidura a la Presidència de la Generalitat, segons han informat fonts del partit a Europa Press .

Segons ha avançat aquest divendres 31 de maig Catalunya Ràdio , la trobada es produeix amb l'objectiu de cerciorar la postura dels militants en el context d'una possible investidura del candidat socialista, Salvador Illa, així com de les negociacions per designar la Mesa del Parlament.

Les mateixes fonts apunten que la reunió es tracta d'una de les trobades habituals que porta a terme Rovira per escoltar els líders regionals, i asseguren que "la decisió sobre la investidura, quan arribi, serà per votació de la militància".

Segons van afirmar dimecres 29 passat, els republicans afrontaran "per separat" la negociació per designar la Presidència i la Mesa del Parlament i la investidura d'un nou Govern, objectius que van desvincular.

En aquest sentit, han assegurat que les negociacions aniran per separat perquè veuen "impossible que hi hagi un acord d'investidura abans del 10 de juny veient els ritmes de Junts i el PSC", quan està prevista la sessió plenària per constituir la Mesa del Parlament.

Rovira va demanar nous lideratges

Rovira, que viu a Suïssa des de fa anys, va ser una de les veus del partit que es va alçar després dels mals resultats que ERC va obtenir a les eleccions al Parlament del passat diumenge 12 de maig.

En una publicació al seu perfil de X, la secretària general d'ERC va anunciar que no es presentarà a la reelecció per al càrrec al congrés que els republicans han convocat per al proper 30 de novembre de 2024. Oriol Junqueras, en canvi, sí que es presentarà al congrés.

Va aprofitar el missatge publicat en aquesta xarxa social per reivindicar que ERC ha aconseguit la Llei d'Amnistia, però apuntant que la fase següent de la negociació, la del referèndum, l'han d'encarar nous lideratges amb "aire fresc i energia renovada". En altres paraules, va demanar nous lideratges per al futur de la formació.