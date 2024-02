La condició que imposa el PSOE a Junts per tornar a votar la llei d'amnistia

El PSOE està disposat a no portar a votació la llei d'amnistia si abans no arriba a un acord amb Junts que garanteixi que la norma tindrà llum verda al Congrés, segons indiquen fonts socialistes. El termini acaba el 7 de març i, si abans no es vota a la Comissió de Justícia, la iniciativa decaurà.

Tant a Ferraz com a Moncloa confien que finalment es produirà un acord i hi haurà llei d'amnistia però els últims dies intenten passar la pressió a Junts assenyalant que no pensen moure's de la seva posició actual, ja que consideren que la llei tal com està redactada actualment inclou tots els implicats en el procés ia més és constitucional.

Les fonts de la direcció socialista consultades veuen "molt difícil" que Junts no arribi a un acord i assenyalen que en aquest cas es presentarien a les properes eleccions catalanes, previstes per al 2025, sense aquest acord i els podria passar factura.

Altres fonts de la cúpula de Ferraz incideixen en aquesta idea i creuen que la pressió que al seu parer hi ha sobre Junts a Catalunya, amb centenars de persones que depenen de la llei d'amnistia els acabarà portant a signar.

Aquesta mateixa setmana, fonts governamentals, van recordar Junts que els socialistes no tenen entre les seves files possibles beneficiaris de la llei d'amnistia, al contrari que passa amb els neoconvergents i van assenyalar que en qualsevol cas, hi hagi llei o no, continuaran governant.

Ara fan un pas més i assenyalen que si no hi ha pacte previ amb Junts no portaran la llei a votació. D'aquesta manera evitarien una situació límit com la de la convalidació de diversos decrets llei al gener d'aquest any.

Evitar una negociació al límit

Aquell dia va haver-hi incertesa fins a l'últim segon sobre quin seria el sentit del vot de Junts, que finalment el va recolzar a canvi d'una sèrie de cessions com el compromís per al traspàs de les competències d'immigració a Catalunya, la publicació de les balances fiscals i mesures per al retorn d'empreses que se'n van anar a causa del procés.

El mateix president del Govern, Pedro Sánchez, ha defensat diverses vegades la llei d'amnistia tal com està redactada en aquest moment i ho va tornar a fer la vigília des del Marroc, on es trobava de viatge oficial.

Sánchez es va mostrar convençut que finalment hi haurà amnistia i va assegurar que la norma ja cobreix tots els supòsits dels centenars d'involucrats en el procés independentista a Catalunya, és constitucional ia més compta amb totes les garanties per poder-la dur a terme.

Data límit 7 de març

Aquest dimecres 21 de gener vencia el termini de la Comissió de Justícia per emetre un nou dictamen sobre la proposició de llei d'amnistia i enviar-la a ple per a votació.

Tot i això, es va aprovar una pròrroga per estendre el termini dues setmanes més, fins al 7 de març, que ara sí que serà la data límit perquè PSOE i Junts arribin a un acord.

La proposició de llei d'amnistia va ser tornada a la Comissió de Justícia després que Junts es despengés en la votació de rang orgànic al Ple del Congrés del 30 de gener passat.

La formació de l'expresident Carles Puigdemont reclama més garanties que tots els implicats en el procés es veuran beneficiats per la norma.

Temen que les darreres actuacions dels jutges que porten les causes judicials derivades del procés pugui soscavar els efectes de l'amnistia, com és el cas del magistrat de l'Audiència Nacional, Manuel García Castelló que instrueix la causa de 'Tsunami Democràtic' o Joaquín Aguirre que investiga l'anomenada trama russa al 'cas Voloh'.

No hi pot haver més pròrrogues

En qualsevol cas, ja no hi podrà haver noves ampliacions perquè l'article 131.2 del Reglament deixa clar que si una iniciativa de rang orgànic no aconsegueix demanar el vot de la majoria absoluta i ha de ser tornada a la comissió corresponent, aquesta “haurà d'emetre nou dictamen al termini d'un mes".

Com que la Llei d'Amnistia es tramita pel procediment d'urgència --que implica reduir els terminis a la meitat-- la Mesa, seguint el criteri dels serveis jurídics, va fixar un primer període de 15 dies per al nou dictamen, i ara ha concedit una pròrroga amb la mateixa durada.

Els socialistes no volen detallar què passaria si finalment s'arriba al final del termini sense un acord, encara que les fonts consultades no tanquen la porta per complet que es pugui registrar una altra vegada: "Ja veurem", indiquen.