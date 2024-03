Confirmada la data de la reunió de la Comissió de Justícia per a l'amnistia

per Redacció CatalunyaPress

La Comissió de Justícia del Congrés es reunirà aquest dijous 7 de març, a les 11 del matí, per emetre dictamen sobre la proposició de Llei d'Amnistia i ho farà el mateix dia que finalitza el termini per emplenar aquest tràmit.

Segons han confirmat a Europa Press fonts parlamentàries, abans de cursar la convocatòria formal, el president d'aquest òrgan, el socialista Francisco Lucas Ayala, va traslladar aquesta informació als membres de la comissió.

Així doncs, el PSOE podrà estirar fins al moment de la comissió les negociacions que manté obertes amb Junts sobre el contingut de la llei que, per tirar endavant haurà de comptar amb el beneplàcit de la resta dels seus socis parlamentaris.

La proposició de Llei d'Amnistia va tornar a la Comissió de Justícia el 6 de febrer passat, després que una setmana abans Junts votés en contra d'aquesta en la votació de conjunt a què va haver de sotmetre's al Ple per tenir caràcter orgànic.

Aleshores es va obrir un primer termini per a l'emissió del nou dictamen que després es va ampliar a petició del Grup Socialista. Va ser llavors quan la Mesa del Congrés va fixar el 7 de març com a data límit.

Es portarà al Ple la setmana de l'11 o del 18 de març

La previsió és que el nou dictamen, si n'hi ha, s'elevi al següent Ple de la Cambra. Els seus promotors podrien intentar incloure'l en la sessió de la setmana que ve --l'ordre del dia definitiu dels quals encara no està tancat-- però si no és possible, aniria la setmana del 18 de març.

Allí la llei serà sotmesa de nou a dues votacions. Primer es votarà el dictamen de la comissió i després tindrà lloc la votació de conjunt per tenir caràcter orgànic i que només serà fructuosa si el text demana el suport de la majoria absoluta de la Cambra.

Si això passa, la iniciativa s'enviarà al Senat perquè continuï el recorregut. El PP té majoria absoluta a la Cambra Alta i vol endarrerir al màxim els tràmits. En qualsevol cas, no ho podrà fer més de dos mesos ja que aquest és el límit que estableix la Constitució.