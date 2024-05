Confirmat: la Junta Electoral central amplia el termini de vot per correu

La Junta Electoral Central (JEC) ha autoritzat de manera extraordinària ampliar fins el proper divendres 7 de juny a les 2 del migdia el termini del vot per correu per a les eleccions europees del diumenge 9 de juny. Així, tothom que vulgui tindrà un dia més del previst inicialment.

Així ho ha acordat i ho va anunciar dijous 30 de maig passat l'organisme arbitral, just la mateixa jornada en què finalitzava la sol·licitud del vot per correu, després d'una petició de l'Oficina del Cens Electoral en què també es reclamava ampliar el termini per a la remissió de la documentació electoral i que la JEC, no obstant, ha denegat.

Tot i això, sí que ha autoritzat "de forma extraordinària", i "tenint en compte el retard que s'ha produït en l'edició de les paperetes amb motiu dels recursos plantejats", ampliar el vot per correu fins al divendres 7 de juny " en els horaris habituals dobertura de les oficines de Correus i com a màxim fins a les 14 hores”.

Finalment, la JEC ha apuntat que Correus "haurà d'extremar la diligència per assegurar que els sobres amb el vot puguin lliurar-se el dia de la votació a les respectives meses electorals, dins dels terminis legalment establerts".

Un cop realitzada la sol·licitud, com es vota?

Després de fer la sol·licitud, l'elector o electora rebrà per correu certificat al domicili que hagi indicat la documentació necessària per votar. Aquesta documentació inclou els elements següents:

Un sobre amb una papereta de cadascuna de les formacions polítiques que es presenten a les eleccions

Un sobre de votació, juntament amb el certificat d'inscripció al cens

Un sobre amb la direcció de la mesa electoral on li correspondria votar

Per votar, caldrà introduir la papereta de vot triada al sobre de votació i tancar-lo. El sobre de votació i el certificat s'han de ficar al sobre dirigit a la mesa electoral per enviar-lo per correu certificat abans del tercer dia previ al de la celebració de les eleccions. L´enviament d´aquest correu és gratuït.