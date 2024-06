El Congrés aposta per abaixar l'edat de vot als 16 anys

La Comissió d´Infància i Joventut del Congrés ha aprovat aquest dijous una iniciativa de Sumar pactada amb el PSOE per estudiar en el termini d´un any una reforma de la llei electoral que permeti rebaixar a 16 anys l´edat mínima per votar. La idea ha estat recolzada per Bildu i CC, mentre que PP i Vox hi han votat en contra.

En concret, amb el text aprovat s'insta el Govern "a estudiar, en el termini d'un any, una reforma de la Llei Orgànica del Règim Electoral General (LOREG) per ampliar el dret de sufragi actiu a les persones que compleixin l'edat de 16 anys".

Per això, es recomana tenir en compte "els treballs a desenvolupar en el marc de la creació d'una Subcomissió al Congrés dels Diputats, amb la finalitat d'assolir el màxim consens per a aquesta proposta", una subcomissió que encara no existeix.

Ho apliquen quatre països de la UE

La iniciativa original, que va ser defensada pel diputat d'IU Nahuel González, recorda que aquesta "reivindicació històrica" del Consell de la Joventut d'Espanya ja s'aplica a altres països europeus com Àustria, Hongria, Noruega i Eslovènia, a alguns estats d'Alemanya i en països iberoamericans com Brasil, Argentina i Equador.

A parer seu, amb 16 anys les persones joves són responsables penalment i ja poden treballar, associar-se, casar-se, emancipar-se, avortar, conduir alguns vehicles i sotmetre's a operacions quirúrgiques, però no poden votar.

"Espanya està preparada per ampliar el vot dels joves a partir dels 16 anys", ha emfatitzat el socialista Víctor Camino, que considera que aquesta rebaixa de la majoria d'edat permetrà combatre l'alta abstenció dels joves i ampliar-ne l'interès per la política.

La iniciativa ha estat recolzada per Esquerra Republicana (ERC), el diputat de la qual Jordi Salvador desitja fins i tot que poguessin votar els menors migrants no acompanyats: "Sens dubte, després de la seva experiència i després del seu drama, tindríem un país molt millor, un país humà “, ha comentat.

La majoria d'estats mantenen els 18 anys

En contra s'han manifestat el PP i Vox, que recorden que els països que situen l'edat de votació als 16 anys són una minoria, ja que la norma general al món segueixen sent els 18 anys.

A més, han precisat que els menors no tenen drets plens i que amb 16 anys els joves no poden anar a la presó, ni conduir un cotxe, ni signar un contracte, ni fer-se un tatuatge, i fins i tot les seves imatges estan protegides. És més, el portaveu del PP, Ángel Sastre, ha recordat que és la Constitució la que fixa en 18 anys la majoria d'edat, i per això una reforma d'aquest tipus xocaria "frontalment" amb la Carta Magna.