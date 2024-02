El Congrés aprova la reprovació de Marlaska en abstenir-se Podem i Junts

El Ple del Congrés ha aprovat la reprovació del ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, per la mort de dos guàrdies civils al port de Barbate (Cadis). Els agents van ser atropellats per una narcolancha.

La moció, promoguda pel PP i recolzada per Vox, ha tirat endavant en abstenir-se Podem i Junts, dos socis habituals del Govern de coalició.

La reprovació s'incloïa en la moció conseqüència de la interpel·lació que els populars van dirigir al ministre fa una setmana i ha estat aprovada per 171 vots a favor (PP, Vox i UPN) davant de 165 en contra (PSOE, Sumar, Bildu, PNB i ERC, entre d'altres) i 11 abstencions de Junts, Podem i Coalició Canària.

Marlaska ja havia estat reprovat pel mateix motiu una setmana abans al Senat gràcies a la majoria absoluta del PP (al qual van recolzar Vox i UPN), mentre que alguns socis del Govern com ERC, Bildu i Junts i el senador de Sumar es van abstenir .

En concret, la moció aprovada reprova Marlaska per "la seva gestió al capdavant del ministeri, especialment per l'assassinat de dos guàrdies civils en la seva missió de lluita contra el narcotràfic". A més, s'urgeix el president del Govern, Pedro Sánchez, a "la destitució immediata" del ministre davant la negativa de Marlaska a "assumir la seva responsabilitat política dimitint".

A l'exposició de motius de la iniciativa, els d'Alberto Núñez Feijóo exigeixen que es doti de mitjans materials i humans suficients als Cossos i Forces de Seguretat l'Estat que lluiten contra el narcotràfic al Camp de Gibraltar i denuncien la "inacció i la autocomplaença" d'un Govern que és "incapaç d'atendre les demandes" no només dels agents, sinó també del Servei de Duanes o de la Fiscalia Especial Antidroga.

El PP considera censurable tota la gestió del titular d'Interior i, de fet, recorda, que ja va ser reprovat pel Congrés fa un any per la "nefasta" manera com va afrontar la crisi generada per l'assalt a la tanca de Melilla que va tenir lloc el juliol de 2022 i que va provocar la mort d'almenys 23 immigrants.